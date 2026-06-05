Техпланы 86 объектов недвижимости предварительно проверили в Подмосковье
В Московской области продолжают совершенствовать процедуры кадастрового учета объектов недвижимости. С 2022 года в регионе совместно с Министерством жилищной политики реализуют проект предварительной проверки технических планов, который позволяет выявлять и устранять возможные ошибки еще до получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Механизм применяют при постановке на кадастровый учет многоквартирных домов, социальных объектов и приоритетных инвестиционных проектов. Такая практика помогает ускорить вовлечение недвижимости в гражданский оборот, сократить сроки оформления документов и снизить количество отказов и приостановок при проведении учетно-регистрационных процедур.
В рамках проекта проверка техпланов занимает не более трех рабочих дней. С начала 2026 года по 1 июня в программу включили 86 объектов, среди которых 78 многоквартирных домов, четыре школы, три детских сада и одно учреждение здравоохранения.
Управлением совместно с правительством Московской области на постоянной основе осуществляется взаимодействие с застройщиками и кадастровыми инженерами посредством проведения совещаний, рабочих встреч и семинаров, на которых рассматриваются законодательные инициативы, меры, направленные на сокращение инвестиционно-строительного цикла и упрощение учетно-регистрационных процедур, а также снижение административных барьеров в строительной отрасли для повышения эффективности оказания государственных услуг в сфере недвижимости и создания комфортных условий гражданам региона.
Павел Иванов
заместитель руководителя Управления Росреестра
Росреестр подготовил законопроект, который позволит закрепить механизм предварительной проверки технических планов на федеральном уровне и распространить его на все субъекты страны после завершения процедур согласования.
Для проведения предварительной проверки кадастровые инженеры используют электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра.