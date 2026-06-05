Техпланы 86 объектов недвижимости предварительно проверили в Подмосковье

В Московской области продолжают совершенствовать процедуры кадастрового учета объектов недвижимости. С 2022 года в регионе совместно с Министерством жилищной политики реализуют проект предварительной проверки технических планов, который позволяет выявлять и устранять возможные ошибки еще до получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Механизм применяют при постановке на кадастровый учет многоквартирных домов, социальных объектов и приоритетных инвестиционных проектов. Такая практика помогает ускорить вовлечение недвижимости в гражданский оборот, сократить сроки оформления документов и снизить количество отказов и приостановок при проведении учетно-регистрационных процедур.

В рамках проекта проверка техпланов занимает не более трех рабочих дней. С начала 2026 года по 1 июня в программу включили 86 объектов, среди которых 78 многоквартирных домов, четыре школы, три детских сада и одно учреждение здравоохранения.