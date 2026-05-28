Вице-президент Гильдии риелторов Апрелев сообщил о смене приоритетов у покупателей квартир

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в интервью Общественной Службе Новостей подчеркнул, что российские покупатели стали предъявлять более высокие требования к качеству жилья и его расположению.

По словам эксперта, сегодня люди чаще выбирают квартиры на вторичном рынке или в уже построенных домах, опасаясь рисков инвестиционных сделок. Также Апрелев отметил новую тенденцию — утрату значимости балконов и кладовок.

Он пояснил, что в современных квартирах жильцы стараются увеличить жилую площадь за счет утепления примыкающих лоджий.

«Балкон перестал играть ту роль, которую он играл в шестидесятые», — отметил вице-президент.

Специалист считает, что с каждым годом балконы становятся менее важными, поскольку все меньше людей курят. Однако, по его словам, наличие балкона по-прежнему воспринимается как преимущество, особенно если он выходит во двор или на зеленую зону.

Говоря о кладовках, Апрелев заметил, что они утратили свою актуальность. В квартирах эконом-класса кладовки не считаются важной частью планировки, так как каждый метр пространства там используется максимально эффективно. В квартирах бизнес-класса и выше вместо отдельных кладовок предпочитают встроенные шкафы.