Сегодня 19:17 Налог на бездетность. Почему самые громкие инициативы звучат от мужчин? Журналист Кононова: в высказываниях Зубца о налоге на бездетность сквозит обида 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Час от часу не легче. На этой неделе депутат Евгений Федоров предложил повысить ставку подоходного налога для бездетных. Парламентарий уточнил: если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки.

Вслед за Федоровым и экономист Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность. Назвал конкретные суммы — 30-40 тысяч рублей. И снова: даже для тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Впрочем, Зубец оказался зубастее Федорова и предложил распространить налог и на семьи с одним ребенком. Потому что в нормальной семье двое детей. Жизнь пока не сталкивала меня ни с Федоровым, ни с Зубцовым. Но о чем мне хотелось бы напомнить им и всем, кто поддерживает подобные инициативы.

В России очень востребовано ЭКО. Услуга дорогостоящая, но ее выполняют в том числе по ОМС. Иногда это единственная возможность для семьи завести ребенка. В прошлом году стало известно, что квоты на ЭКО сократят.

Процедуру экстрокорпорального оплодотворения выполняют, если у кого-то в семье неизлечимое бесплодие. Начальная стоимость в частной клинике — около 110 тысяч рублей. Но это немного нечестная цифра, потому что здесь не учтены повторные попытки, дополнительные анализы. В результате получается неподъемная для многих сумма. Квота на ЭКО в таком случае звучит как спасение. Не будем также забывать, что в случае бесплодия женщины она идет на ЭКО не от хорошей жизни. У нее чаще всего есть основное заболевание, не позволяющее забеременеть. Проблем и трат хватает и без налогов.

Фото: Pxhere

Инициаторам налога не хватает человечности? В целом понятно, почему эти креативные предложения о налоге на бездетность и прочих «стимулах» рождаемости звучат от мужчин — они просто не способны оказаться на месте женщины, которая не может родить ребенка. А чтобы попытаться войти в положение — эмпатии не хватает. Они не знают, что такое испытывать чувство неполноценности от того, что «все уже родили второго», а ты и первого не можешь. Что такое каждый день глотать витамины, гормоны, таблетки.

Половина из них превращает тебя в оборотня, это уже не ты. Ты набираешь лишний вес, или худеешь, или тебя все время тошнит, но у тебя есть цель — ты хочешь стать матерью.

На работе спрашивают: а чего не рожаешь? Часики-то тикают. А тебе хочется заорать и показать им свою медицинскую карточку, которая по объtму как роман «Что делать?» Чернышевского. Иногда женщина слышит, что спасти может какой-то конкретный врач: «Да с этим гинекологом даже ваш муж родит!» И ты изыскиваешь из бюджета невероятные деньги, чтобы оплатить прием и наблюдение. Но снова ничего не помогает.

Фото: Pxhere

И вот в момент отчаяния ты едешь с очередного приема с папкой анализов и листаешь информационные ленты. А там директор МФЭИ Алексей Зубец говорит, что алименты государству на содержание детей других семей должны платить даже те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.

И твой накрученный гормонами мозг думает, что такие, как Зубец, добьются своего. И те деньги, что ты тратила на попытки подлечиться, найти хорошего врача, теперь у тебя отнимут. К сожалению, я доподлинно знаю, что это не мои выдумки. Не отвращение, а реальный страх вызывают такие мужчины и такие заявления у женщин.

Я уверена, что товарищ Зубец сказал это просто, чтобы попиариться. Чтобы цитировали. А может, не подумав.

Фото: Pxhere

Идея обиженного человека В семье директора МФЭИ трое детей. Он обиженно говорит журналистам: «Я не понимаю, почему те люди, которые отказались от детей, эти деньги экономят». Дескать, тратят их на себя, на путешествия. А Алексей Зубец не тратит. Говорит, что «всю жизнь работал на детей». В этих высказываниях — глубокая обида. Но надо не обижаться, а работать над увеличением квот на ЭКО. Повышать возраст женщин, которые могут ими воспользоваться, думать о всероссийских программах повышения квалификации врачей, которые ведут беременных. Чтобы статистика ранних выкидышей, замерших беременностей была ниже. Этот список можно продолжать бесконечно. Каждый добавит что-то свое. Но тут Федоров и Зубец скажут: это не в наших силах, при чем тут мы? Что мы можем сделать с этими вашими замершими беременностями? А когда ничего не можешь сделать — лучше промолчать.