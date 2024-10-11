Предложение ввести налог на бездетность в России является настоящим экстремизмом против детства. На это в Telegram-канале указала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Таким образом она отреагировала на высказывание директора Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексея Зубца, который призвал обязать платить бездетные семьи по 30−40 тысяч рублей.

«Слушая последние новости, задумываюсь, как же легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка „ненормальная семья“? Почему нельзя ввести дополнительные меры поддержки вместо радикальных высказываний?» — задалась она вопросом.

Ярославская подчеркнула, что введение налога на бездетность — не способ решения проблем с демографией.

«Важно, чтобы это поняли работодатели. В обществе нужно менять философию, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкиваются с трудностями. На первый взгляд, подобные высказывания кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле это настоящий экстремизм против детства», — написала Ярославская.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии 360.ru называл заявление Зубца несусветной чушью.