Заявление о налоге на бездетность в 30 тысяч рублей назвали абсурдом

Милонов обвинил главу МФЭИ Зубца в хайпе после слов о налоге на бездетность

Директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в размере 30−40 тысяч рублей на семью. В эфире телеканала НТВ он объявил, что платить должны все, включая тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии 360.ru назвал заявление руководителя вуза несусветной чушью.

Он пояснил, что, вероятно, таким способом директор МФЭИ пытается создать своему институту рекламу.

«Я надеюсь, что выводы по другим сферам в финансово-экономической политике, которые у него есть, более продуманные. Страшно представить, если другие темы он озвучивает с таким же хайпом», — заявил Милонов.

Депутат призвал не воспринимать заявление Зубца как некую инициативу, а отнестись как к попытке заявить о себе через искусственно раздутую тему.

«Думаю, уже все люди поняли, что предложение о налоге на бездетность — это полный абсурд и никто эту тему всерьез не обсуждает», — подчеркнул Милонов.

В своем выступлении Зубец заявил, что для реализации программы демографии необходимы несколько триллионов рублей. Поэтому деньги нужно где-то брать. В этой связи он назвал налог на бездетность в 30−40 тысяч рублей необходимым и призвал распространить его также на семьи, где воспитывают одного ребенка. По мнению директора МЭФИ, это «не полная детность» и такие семьи должны платить.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов включать голову прежде, чем выступать со своими предложениями, чтобы не пугать россиян. Так он оценил идею о введении налога на бездетность. Глава нижней палаты парламента заявил, что это крайности, которых нужно избегать.