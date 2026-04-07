Сегодня 22:04 «Надо мишку пристраивать». Питомца пропавшего на СВО уральца нашли в тесной клетке Жена пропавшего на СВО уральца ищет новый дом медведю Степану из Троицка 0 0 0 Эксклюзив

Медведю Степану из Челябинской области ищут новый дом. Больше года назад его хозяин пропал без вести, за питомцем ухаживала его гражданская жена. Она рассказала 360.ru, в каких условиях ютится животное и почему нуждается в переезде.

Бурый медведь Степан в железной клетке Жители Троицка опубликовали в соцсетях призыв о помощи. По их словам, бурого медведя мужчины, который пропал на СВО, обнаружили в тесной клетке площадью всего четыре квадратных метра, которая стала ему железным карцером. Опекунша косолапого рассказала 360.ru, что все не так плохо, состояние медведя удовлетворительное. Но ему действительно нужен новый дом.

Не сказать, что уж он прямо в плачевном [состоянии]. У него просто условия содержания… Саша пропал на СВО без вести, а так-то он за ним следил, ухаживал. <…> Да, вольер маленький, там надо ремонт. И чистить, и все. Гражданская жена владельца медведя

Ее гражданский муж купил двухмесячного медвежонка в Верхнем Уфалее и назвал Степаном, сейчас ему 10 лет. В какой момент зверь оказался в небольшой клетке, она не знает. «Он пропал [на СВО] 23 января 2025 года. И я за ним хожу, да, ухаживаю, он на моем попечении. А вообще Саша с 2022 года на СВО, и периодически я смотрю за медведем. <…> А сейчас я не тяну, мне тяжело», — рассказала женщина. Росприроднадзор заинтересовался историей медведя Пришлось искать помощи. Сначала женщина обратилась в ветклинику, затем местные жители открыли сбор и помогли с пропитанием, параллельно подыскивая медведю новый дом.

«Надо мишку пристраивать. <…> Мы хотим его пристроить в какой-нибудь зоопарк. Ну, пока это все решается, вопрос с определением места жительства Степана», — сказала собеседница 360.ru. Судьбой Степана заинтересовался Росприроднадзор. Специалисты, по словам женщины, приезжали 7 апреля. «Фотографировал все, смотрел, в каких условиях. Ну, условия, да, не ахти, конечно. Но куда деваться, других у меня нет. <…> Местные жители начали потихоньку помогать, и все-таки мне полегче стало», — сказала она. Зоозащитники пытались забрать медведя из Троицка Вопросы к условиям содержания Степана возникли давно. В 2016 году фонд зоозащиты «Спаси меня» добивался его изъятия и обращался в надзорные органы. Но владелец предъявлял ветеринарное свидетельство и не отдавал питомца. Теперь, когда за ним некому ухаживать, зоозащитники уже не могут принять животное в своем приюте.

«Мы вынуждены отказать в приеме медведя из Троицка. У нас просто нет места — каждый уголок приюта уже занят теми, кто нуждается в нашей заботе», — заявил президент фонда Карен Даллакян на странице в «ВКонтакте». Новый дом для Степана Помочь Степану призвала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она сообщила в телеграм-канале, что медведю срочно требуется полный ветеринарный осмотр — нужно проверить состояние суставов, зубов, шерсти и психики. К решению проблемы нужно подключить профильные центры и надзорные органы.

«В Московском зоопарке места, к сожалению, ограничены, и мы не можем забрать каждого медведя, попавшего в беду. Но мы можем и будем бить тревогу», — сказала она.

Аналогичное заявление сделала пресс-служба Челябинского зоопарка, уточнив, почему они не смогут принять Степана. По закону медведь должен содержаться на площади не менее 100 квадратных метров внутренних и внешних помещений, а у зверинца таких ресурсов нет. Но администрация участвует в поиске нового дома, пока безрезультатно.