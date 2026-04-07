В Челябинской области погибает медведь Степан после пропажи хозяина на СВО

В Челябинской области в клетке погибает медведь Степан, чей хозяин пропал на СВО. Об этом рассказали местные жители в сообществе «Текслер, помоги» во «ВКонтакте».

«Хозяин Степана ушел на СВО и пропал без вести. Медведь остался абсолютно один, запертый в железном карцере размером два на два метра. Он не может нормально двигаться, он живет, спит и ест в собственных фекалиях и моче», — написали горожане.

Заботы о Степане взяла на себя пенсионерка, но ее сил и средств не хватает. Она может только давать еду, чтобы хищник не умер с голоду.

Жители попросили подключить профессиональную помощь — экспертов по медведям, реабилитационные центры, юристов и Росприроднадзор, чтобы определить статус животного и найти ему достойный дом.

«Медведь — мощный хищник, но сейчас он абсолютно беспомощен. Он заложник обстоятельств и тесной грязной клетки. Если не вмешаться сейчас, Степан погибнет от истощения и болезней», — указали в сообществе.

Ранее в Сети появились слухи, что в лесу под Москвой медведь растерзал группу туристов, однако это оказалось фейком.