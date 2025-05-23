23 мая 2025 11:32 На Москву и область обрушится первая в мае гроза. В чем ее опасность и как защититься 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В пятницу, 23 мая, в Москве и Подмосковье ожидают грозу — первую в мае этого года. В столичном регионе уже начал действовать «желтый» уровень погодной опасности. Что это значит и не придет ли следом похолодание, разбирался 360.ru.

Что значит «желтый» уровень погодной опасности Предупреждение о погодной опасности начало действовать в Московском регионе в 09:00 и сохранит актуальность весь день, до 22:00, сообщили на сайте Гидрометцентра России. «Желтый» уровень, считающийся средним, на прогностических картах обозначает потенциально опасные метеорологические условия. Сегодня из-за ожидающейся грозы им отметили некоторые районы столицы и почти всю Московскую область, включая Коломну, Сергиев Посад, Шаховскую и Серпухов. Однако, по словам метеоролога Александра Ильина, предупреждения не гарантируют, что гроза действительно состоится. Они лишь показывают такую вероятность.

Фото: РИА «Новости»

«Грозу мы ждем давно, и она все никак не приходит. Сегодня я не вижу условий для ее образования. Есть вероятность повышения энергии неустойчивости в период с 15 до 18 часов, но вряд ли этого будет достаточно. Воздух сухой, влажность — всего 45-50%. При таком показателе образование гроз маловероятно», — отметил собеседник 360.ru. Чем опасна гроза и где от нее укрыться в городе и на природе В центральной части России грозовой сезон длится с мая по сентябрь, напомнили в МЧС, поэтому сегодняшняя непогода может стать только началом череды таких природных явлений. Основную опасность в них несет удар молнии — как обычной, так и шаровой. «Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности», — отметили в ведомстве. Если на момент начала грозы вы оказались в лесу, стоит избегать высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Нужно укрыться на низкорослом участке. Не стоит оставаться вблизи водоемов, нужно отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.

Фото: РИА «Новости»

Если гроза застала в степи или поле и укрытия рядом нет, нельзя ложиться на землю. Нужно сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. При нахождении в автомобиле в грозу специалисты рекомендуют не покидать транспортное средства, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника. Металлические предметы — мотоцикл, велосипед и прочее — необходимо отложить в сторону и отойти от них на расстояние не менее 20 метров. Какая погода будет в Москве и Подмосковье в конце мая 2025 года Если ожидающаяся сегодня гроза и состоится, то очередного похолодания за ней все равно не последует, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Напротив, в столицу пришло метеорологическое лето, которое будет только набирать обороты в ближайшее время. По его словам, в разгар пятницы, 23 мая, столбики термометров будут штурмовать отметку плюс 25 градусов, а это замах на показатели июля. В выходные дневная температура и вовсе повысится до плюс 28 градусов.

Фото: РИА «Новости»

«На следующей неделе будет так же не по сезону аномально тепло. Натуральная макушка лета на финишной прямой холодного мая», — подчеркнул Тишковец. Однако один сюрприз погода еще может преподнести в конце месяца, отметил в беседе с 360.ru Ильин. На стыке мая и июня вероятно кратковременное похолодание. «С 31 мая по 2 июня может похолодать до плюс 16-18 градусов. В этот период также вероятны дожди и грозы. Но до 30 мая будет жаркая и сухая погода», — заключил специалист.