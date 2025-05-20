У погибшей от удара молнии доярки в Прикамье осталось двое детей

В Пермском крае от удара молнии погибла доярка, у нее осталось двое детей. Об этом 360.ru сообщили в «Колхозе имени Дзержинского».

«Она шла на работу, в шесть часов вышла из дома. Шла на вечернюю дойку, но не дошла. Потом в девятом часу тело обнаружили на дамбе, около фермы. У нее остались муж и двое взрослых детей», — рассказала сотрудница завода.

По ее словам, похороны 52-летней погибшей прошли во вторник, 20 мая.

ЧП произошло в селе Крохалево Юсьвинского округа. Женщина попала под сильный дождь, начались гром и молнии. Обгоревшее тело погибшей доярки сельскохозяйственного предприятия увидел один из прохожих. Прибывшие на место ЧП скорая помощь и полиция зафиксировали смерть женщины.