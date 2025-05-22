Климатическое лето придет в Москву 22 мая

Температура воздуха в Центральной России, Москве и Московской области достигнет климатических показателей июня сегодня, 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Центральной России сегодня солнечно и по-июньски тепло. Переходим на летнюю форму одежды. С этого дня в Москве начинается лето. Погода практически миллион на миллион», — заявил он.

По прогнозам синоптика, сегодня в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +23 градусов, а в Московской области — до +24 градусов, что соответствует климатическим нормам июня. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В пятницу и наступающие выходные потепление продолжится. Тишковец предупредил, что в эти дни в Москве будет преобладать солнечная сухая погода, а столбики термометра поднимутся до июльских показателей (+27 градусов).

Ранее метеоролог «Яндекс. Погоды» Александр Варенцов рассказал, каким будет лето в Подмосковье в этом году.