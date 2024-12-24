«Мужчин не хватает». Россия пошла по пути серийной полигамии

Многоженство в России — одна из самых обсуждаемых тем последних двух месяцев. Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство, но затем отозвало фетву . Доцент Института социальных наук Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь в беседе с 360.ru рассказала, что во времена существования Советского Союза все страны, включая республики, жили по одной и той же конституции. Она не предусматривала заключение полигамных браков.

Любовницы и параллельные семьи: что на самом деле творится в браке

Некоторые культуры, которые практиковали многоженство на протяжении тысячелетий, в составе СССР придерживались существовавшей тогда конституции.

«Сейчас действительно произошел суверенитет по республикам. Они имеют право написать свою конституцию и жить по ней. Но, поскольку они находятся на территории Российской Федерации, то придерживаются [существующих] социальных норм», — отметила Лебедь.

По словам социолога, если обратиться к истории человечества, то можно увидеть, что полигамные браки были более распространены, чем моногамные, официально зарегистрированные государством и церковью.

«Практика любовниц тоже существовала, хотя осуждалась и не входила в социальную норму», — напомнила она.

Сейчас, когда в нашем обществе произошли изменения в социальных нормах, люди вообще стараются не вступать в брак или делают это только по определенным причинам, например, чтобы установить отцовство или решить финансовые вопросы.

«Мотив любви все равно становится не на первое место», — добавила она.