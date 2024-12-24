«Мужчин не хватает». Россия пошла по пути серийной полигамии
Социолог Лебедь: в России существует серийная полигамия
Многоженство в России — одна из самых обсуждаемых тем последних двух месяцев. Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство, но затем отозвало фетву. Доцент Института социальных наук Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь в беседе с 360.ru рассказала, что во времена существования Советского Союза все страны, включая республики, жили по одной и той же конституции. Она не предусматривала заключение полигамных браков.
Любовницы и параллельные семьи: что на самом деле творится в браке
Некоторые культуры, которые практиковали многоженство на протяжении тысячелетий, в составе СССР придерживались существовавшей тогда конституции.
«Сейчас действительно произошел суверенитет по республикам. Они имеют право написать свою конституцию и жить по ней. Но, поскольку они находятся на территории Российской Федерации, то придерживаются [существующих] социальных норм», — отметила Лебедь.
По словам социолога, если обратиться к истории человечества, то можно увидеть, что полигамные браки были более распространены, чем моногамные, официально зарегистрированные государством и церковью.
«Практика любовниц тоже существовала, хотя осуждалась и не входила в социальную норму», — напомнила она.
Сейчас, когда в нашем обществе произошли изменения в социальных нормах, люди вообще стараются не вступать в брак или делают это только по определенным причинам, например, чтобы установить отцовство или решить финансовые вопросы.
«Мотив любви все равно становится не на первое место», — добавила она.
Диспропорция на брачном рынке
Люди больше руководствуются тем, чтобы им было комфортно и удобно жить вместе. С растущей вседозволенностью увеличивается и число случаев, когда у людей параллельные семьи.
«Получается, что у нас на брачном рынке диспропорция. Мужчин не хватает, соответственно, приходится каким-то образом решать эти вопросы. Борьба за тех же самых мужчин. Если в практике, в религии, в культуре есть традиция многоженства, человек, наверное, этому следует», — сказала собеседница 360.ru.
В России есть серийная, последовательная полигамия. После одного развода люди вступают в новый брак, затем снова разводятся и снова женятся.
Ранее Генеральная прокуратура внесла представление главе Духовного управления мусульман, который выпустил религиозное предписание, допускающее многоженство. Семейный кодекс не допускает возможность вступления в брак с человеком, который уже состоит в другом зарегистрированном браке.