Духовное управление мусульман отозвало разрешение на многоженство

Совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву о религиозном многоженстве. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем официальном Telegram-канале .

В сообщении богослова указано, что решение принимали из-за призыва отменить фетву со стороны Генеральной прокуратуры России. Также совет принял во внимание реакцию российской общественности.

Аляутдинов отметил, что Совет улемов «не видит смысла вступать в полемику».

Фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешает мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков, Совет улемов принял только 19 декабря. Об этом сообщал Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы.

Условием для реализации фетвы Аляутдинов называл «справедливое и равное отношение мужа ко всем женам».

Уже 23 декабря на ситуацию отреагировала Генеральная прокуратура. Ведомство внесло представление об устранении нарушения закона главе ДУМ.

Прокуратура напомнила, что статья 14 Семейного кодекса России не допускает заключение брака между людьми, если хотя бы один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Мусульманские муфтии предлагали ввести многоженство в некоторых регионах России и в 2019 году. Против этого предложения выступили в РПЦ.