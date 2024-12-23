Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве

Генеральная прокуратура внесла представление главе Духовного управления мусульман, который выпустил религиозное предписание, допускающее многоженство. Информацию РИА «Новости» подтвердили в надзорном ведомстве.

«Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря „Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России“ противоречит действующему законодательству», — уточнили в Генпрокуратуре.

Семейный кодекс не предусматривает вступление в брак с тем, кто уже находится в другом зарегистрированном браке. При этом религиозные организации действуют согласно внутреннему уставу, если он не противоречит законам.

Муфтий Равиль Гайнутдин ранее объяснил, что решение совета улемов (богословов) разрешить многоженство направлено на защиту детей и женщин.