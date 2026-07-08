08 июля 2026 14:05 Москва и Подмосковье отмечают День семьи: куда сходить 8 июля за атмосферой тепла и уюта 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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В Москве и Подмосковье День семьи, любви и верности отмечают, проводя большие семейные программы в парках, музеях и культурных центрах. Подробно о том, где и в каком формате пройдут мероприятия, — в материале 360.ru.

Мероприятия в Москве В столице День семьи, любви и верности отметят масштабно — здесь запланировали около 450 мероприятий и основная их часть приходится на среду. Ключевое событие — Всероссийский парад семьи на ВДНХ. Сбор участников начнется в 17:30 на Северной петле, в 18:30 состоится шествие, а в 19:00 — праздничный концерт. На территории можно посетить тематические экскурсии: «Мужские и женские образы на ВДНХ» о семейных и творческих союзах, связанных с выставкой или «Любовь — это космос, космос — это любовь!» в Центре «Космонавтика и авиация». В Музее кино запланирована праздничная программа «От Древней Руси до наших дней: семья — главная ценность» с концертом, интерактивными шоу, фольклорными играми и мастер-классами. В парке «Сокольники» состоятся творческие уроки, квесты, выступления ансамблей, мастер-классы, хороводы и активные игры, такие как перетягивание каната и бои на мечах.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В саду «Эрмитаж» в среду пройдет мордовский национальный праздник «Шумбрат» с выступлениями артистов, национальными играми, выставками и мастер-классами. В Государственном Дарвиновском музее можно будет вместе с детьми составить родословное древо или создать семейный герб. В музее-заповеднике «Коломенское» тоже запланированы мастер-классы, игры, викторины и лекции. В тематическом парке аттракционов «Орион» — центре развлечений мирового уровня — можно будет прокатиться на самой длинной канатной дороге в столице «Воздушный трамвай», полюбоваться живописными видами ВДНХ с высоты. Попробовать увлекательное путешествие от «Территории подготовки» через «Территорию испытаний», ведущее к настоящему экстриму. Также недавно открылись новые захватывающие аттракционы, в частности «Центрифуга» — это огромный гироскоп, совершающий полный оборот на 360 градусов. На фестивале «Русский КоТ» гостей ждут эстафеты, догонялки и игры, требующие ловкости. Мероприятие посвятили русским традициям, ремеслам и фольклору.

Фото: РИА «Новости»

В парке развлечений «Сказка» семьи могут посетить аттракционы, прогулочные зоны, посмотреть на животных, заглянуть в «Динопарк» и поучаствовать в новых экстремальных форматах. Предлагается более 80 активностей для детей, подростков и взрослых. В День семьи в зале «Горький Холл» киностудии Горького покажут культовый фильм Ильи Фрэза «Вам и не снилось…» — трогательная романтическая история о первой любви, преодолении трудностей на пути к счастью будет интересна и юным зрителям, и взрослым. На семейном фестивале «Пироговская семьЯ» медицинского университета гостей ждут детский развлекательный городок, школа молодых родителей от врачей исследовательского университета детских психологов, праздничный концерт и даже бесплатная диагностика для всех желающих.

Фото: РИА «Новости»

Празднование в Подмосковье В Московской области формат празднования Дня семьи будет более парковым. В регионе проходит общеобластная акция «Семья. Лето. Парк». Торжества в среду открыты на двух ключевых площадках: в Центральном парке Богородского в Ногинске и в парке «Елочки» в Домодедове. Праздничная волна накроет десятки других парков региона 11 июля. Что ждет гостей: семейные концерты и музыкальные программы «Наши песни»;

творческие мастер-классы: роспись пряников, создание подвесок, моделирование воздушных шаров;

спортивные эстафеты «Мама, папа, я — спортивная семья!»;

интерактивные площадки и фотовыставки, например «Семейные архивы» в Ногинске;

парады, в том числе Всероссийский парад семей, в Наро-Фоминске — Парад колясок;

чествования многодетных семей, пар-юбиляров и молодоженов;

семейные пикники, квесты по парку, открытые тренировки.

Фото: РИА «Новости»

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве проведет мастер-классы, пикники и квесты, в Центральном парке Лобни состоятся такие мероприятия, как свадебная церемония, парад «Дружная команда», открытая тренировка по самбо. В Центральном парке Пушкино пройдет акция «Ромашка знакомств», участники смогут поучаствовать в 3D-моделировании и заняться вышивкой. В сквер имени В. А. Зайцева в Коломне для гостей подготовили литературную викторину, кукольный театр и танцевальный мастер-класс. Перед посещением мероприятий рекомендуется проверять расписание. У каждой площадки своя программа и свой график, поэтому перед визитом лучше заглянуть в официальные соцсети конкретного парка — там публикуют актуальное расписание и возможные изменения. Мероприятия организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».