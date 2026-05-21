Могильный клининг. Что это такое и почему россияне больше не хотят убираться на кладбищах Протоиерей Бородин: после уборки могилы важно помолиться за усопшего

В России набирает популярность так называемый могильный клининг: родственники умершего нанимают человека, который за определенную плату наведет порядок на месте захоронения, покрасит оградки, протрет памятники и прополет сорняки. Почему многие больше не хотят самостоятельно ухаживать за могилами родных, что об этом думают в Церкви и сколько можно заработать клинером на кладбище, разбирался 360.ru.

Делегирование заботы или побег от реальности? Сам термин — могильный клининг — пришел из сферы услуг по уборке помещений и подразумевает комплекс работ: от выноса мусора до очистки оградки от ржавчины. Кажется, что это идеальный выход для занятых людей или тех, кто живет в другом городе, но хочет отдать дань памяти близким. Однако психолог Александра Миллер в беседе с 360.ru отметила двойственность тренда. С одной стороны, это действительно благо: человек не бросает могилу родственника, а делегирует заботу, даже живя за тысячи километров. «Эта опция сейчас набирает такую популярность в силу обстоятельств. При проживании в другой стране или городе человеку, конечно, неудобно ездить на кладбище, но ему важно, чтобы на месте захоронения было чисто и красиво. Это забота, и это хорошо», — сказала Миллер.

Но есть и обратная сторона медали. По мнению эксперта, в некоторых случаях желание нанять клинера — защитный механизм психики.

Для многих людей потеря настолько болезненна, что до конца не хочется верить, что существует эта могила, до конца не хочется прощаться и отпускать. Александра Миллер

Оплачивая услугу, заказчик избегает встречи с собственной болью, откладывая процесс проживания утраты. В этом случае привлечение клинера — симптом избегания реальности. Сколько зарабатывают могильные клинеры На первый взгляд, кажется, что могильным клинером может стать практически каждый. К тому же недавно в соцсетях завирусился ролик, обещающий заработок до 10 тысяч за один выезд и до 300 тысяч в месяц желающим оказывать подобные услуги. Но уборщик мест памяти Антон Ильичев в беседе с 360.ru призвал отказаться от иллюзии легких денег, а подобные видео назвал чушью и надувательством. По его словам, платформы-агрегаторы, обещающие новичкам золотые горы, либо обманывают, либо предлагают работать в ущерб себе.

«Стандартная уборка у меня стоит от 3500 рублей; 10 тысяч — уже не уборка, это восстановление захоронения, где, например, не были с 90-х годов: все вырубать, откапывать, восстанавливать», — пояснил Ильичев. Собеседник 360.ru добавил, что стабильный доход здесь возможен у известных компаний-гигантов или тех, кто годами зарабатывал репутацию. Случайному человеку без доверия клиентов на этом рынке делать нечего. Также нужно учитывать, насколько физически непростым может оказаться труд могильного клинера.

Я мужчина, всю жизнь занимаюсь спортом, но и мне бывает тяжело работать. А если это девушка? Орудовать лопатой несколько часов — труд не из легких. Антон Ильичев

Второй момент — логистика. Дорога до кладбища иногда может занимать несколько часов, а найти конкретное захоронение среди сотен других — порой отдельный квест. Влияет и сезонность работы. Основной поток клиентов у могильных клинеров — весной и осенью. Заказы могут поступать и зимой, но работать на морозе будет еще сложнее. Духовные смыслы А что с духовной составляющей? Нужно ли вообще ходить на кладбище, если уборку теперь можно оплатить? По словам протоиерея Федора Бородина, ничего греховного в привлечении клинеров нет, особенно если живые родственники больны или немощны. «Это уместно, если родственники, допустим, совсем пожилые и им самим тяжело. Для первой после зимы уборки нужны молодые руки. Ничего страшного в этом нет», — сказал священнослужитель в беседе с 360.ru.

Однако он призвал не подменять душевную связь с ушедшими родными сугубо бытовыми вопросами и не забывать, что в личном усилии заключается особая ценность. По словам Бородина, в посещении кладбища есть глубокий смысл. «Мы убираемся на могиле, чтобы потом помолиться за усопшего, за нашего родного человека. Это наша забота о нем. Греха в том, чтобы не приезжать, нет, но тогда постепенно любовь в наших душах остывает. И это печально», — заключил протоиерей.