День памяти и скорби. Почему так важна Дмитриевская родительская суббота
Религиовед Фоминых рассказала, что нужно готовить на стол в Дмитриевскую субботу
В православном календаре есть особый день поминовения усопших — Дмитриевская родительская суббота. Она ежегодно совершается в субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В чем ее уникальность и как правильно провести — в материале 360.ru.
Когда Дмитриевская родительская суббота в 2025 году
У Дмитриевской родительской субботы нет постоянной даты. День памяти великомученика Димитрия Солунского приходится на 8 ноября, так что в этом году она выпала на 1 ноября.
Что такое родительская суббота
Родительские субботы — дни особого поминовения усопших в православной традиции, рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.
Родительские субботы в 2025 году выпали на следующие даты:
- Вселенская родительская суббота, также мясопустная — 22 февраля;
- Суббота 2-й седмицы Великого поста — 15 марта;
- Суббота 3-й седмицы Великого поста — 22 марта;
- Суббота 4-й седмицы Великого поста — 29 марта;
- Радоница — 29 апреля;
- Поминовение усопших воинов — 9 мая;
- Троицкая — 7 июня;
- Дмитриевская — 1 ноября;
- Михайловская — 15 ноября.
В эти дни в храмах проводят заупокойные молебны и панихиды. Верующие вспоминают не только усопших родителей, но и весь свой род.
Чем Дмитриевская суббота отличается от других родительских суббот
«У Дмитриевской более специфичный исторически обусловленный характер, поскольку ее выделяют как день, когда вспоминают павших воинов», — объяснила религиовед.
Существует легенда о связи Дмитриевской субботы и победы Дмитрия Донского в битве на Куликовом поле в 1380 году. Однако это все неправда и никакой связи нет, заверила Фоминых. На самом деле князь не устанавливал день и не провозглашал его в честь победы на Куликовом поле — он лишь попросил преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, которые полегли во время Мамаева побоища.
Официальный статус Дмитриевская родительская суббота приобрела в 1903-м, когда император Николай II подписал указ. Согласно документу, все войсковые части обязали совершать панихиду по усопшим воинам именно в эту субботу.
Кроме того, отличие Дмитриевской родительской субботы от других в том, что в этот день особенно усердно молятся за внезапно погибших, которые умерли без исповеди и причастия.
«Напрямую он связан с временем года. Дмитриевская суббота — последняя поминальная в году, которая выступает пограничным событием от осени к зиме. В народной традиции ее тесно связывали с завершением всех сельскохозяйственных работ, подготовкой к зиме, когда люди шли на кладбище, чтобы навести порядок на могилах», — отметила религиовед.
Дмитриевской субботу назвали, по всей вероятности, из-за близости ко дню памяти Димитрия Солунского.
Традиции Дмитриевской родительской субботы
В народе сложилась традиция ходить на кладбище, чтобы навести на могилах родственников порядок. Однако она берет начало из язычества.
«Православные считают, что основное, что должны сделать христиане в Дмитриевскую и любую поминальную родительскую субботу, — помолиться, позаботиться о душах усопших предков», — подчеркнула эксперт.
В некоторых регионах принято устраивать поминки прямо на могилах, оставлять на месте успокоения родных угощения. Церковь это не приветствует как раз таки из-за языческих корней.
В пятницу вечером, то есть накануне, в храмах проведут великую панихиду, а в субботу отслужат заупокойную божественную литургию и общую панихиду. Верующие могут подать поминальные записки с именами усопших и поставить свечи.
Интересно
До христианства в народе накрывали праздничный стол с пирогами, блинами, киселем, кутьей, фаршированной свиной головой и любимыми блюдами усопших. С приходом религии на Руси столы стали не такими разнообразными. Кроме того, христиане отказались от алкоголя.
Сейчас поминальный обед можно провести в субботу или пятницу. Необязательно накрывать на стол разнообразные блюда — главное вспомнить в беседе усопших родственников и их жизнь. Также важно избегать громких застолий и веселья.
В храмы до сих пор приносят продукты. Позже их раздают нуждающимся. В церковь можно пожертвовать:
- фрукты и овощи;
- хлеб;
- кагор;
- выпечку;
- кутью.
Также в родительскую субботу приветствуют добрые дела.
Что готовят в Дмитриевскую родительскую субботу
Традиционно хозяйки готовили поминальные блюда: кутью, пироги, узвар, блины, любимые блюда усопших:
- Кутья — это основное поминальное блюдо. Готовят его из зерен пшеницы или риса с добавлением меда и изюма;
- Одним из самых распространенных поминальных блюд еще с языческих времен считают блины. Предки верили, что круглые блины — это улыбающиеся лица, которые способны напугать смерть. Потому хозяйки пекли их и показывали, что не боятся ее;
- На Дмитриевскую поминальную субботу часто готовили не только сладкие пироги, но и с рисом и капустой;
- Сладкая выпечка с маком;
- Мед;
- Узвар — компот из сухофруктов.
«Поминальный стол, как правило, не убирают полностью. Какое-то угощение всегда оставляли для усопших. Это тоже пришло в народ с языческих времен, но, тем не менее, не было осуждено Церковью», — пояснила Фоминых.
Кроме того, блюда на поминальном столе обладали символизмом. Например, кутья означала вечную жизнь, мед — сладкую жизнь на небесах, а мак обозначал небесный покой.
Что можно и нельзя делать 1 ноября
Церковь рекомендует:
- помолиться;
- посетить храм;
- собраться за поминальной трапезой и вспомнить жизнь усопших родных;
- совершить доброе дело;
- посетить кладбище;
- подать милостыню;
- принести в храм продукты.
Что делать нельзя:
- Заниматься тяжелым трудом;
- Ругаться и ссориться;
- Злоупотреблять алкоголем;
- Плакать и горевать;
- Строить планы на будущее;
- Веселиться;
- Оставлять на могилах еду, устраивать поминальную трапезу на кладбище.