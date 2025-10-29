Сегодня 03:30 День памяти и скорби. Почему так важна Дмитриевская родительская суббота Религиовед Фоминых рассказала, что нужно готовить на стол в Дмитриевскую субботу 0 0 0 Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com Эксклюзив

В православном календаре есть особый день поминовения усопших — Дмитриевская родительская суббота. Она ежегодно совершается в субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В чем ее уникальность и как правильно провести — в материале 360.ru.

Когда Дмитриевская родительская суббота в 2025 году У Дмитриевской родительской субботы нет постоянной даты. День памяти великомученика Димитрия Солунского приходится на 8 ноября, так что в этом году она выпала на 1 ноября. Что такое родительская суббота Родительские субботы — дни особого поминовения усопших в православной традиции, рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. Родительские субботы в 2025 году выпали на следующие даты: Вселенская родительская суббота, также мясопустная — 22 февраля;

Суббота 2-й седмицы Великого поста — 15 марта;

Суббота 3-й седмицы Великого поста — 22 марта;

Суббота 4-й седмицы Великого поста — 29 марта;

Радоница — 29 апреля;

Поминовение усопших воинов — 9 мая;

Троицкая — 7 июня;

Дмитриевская — 1 ноября;

Михайловская — 15 ноября. В эти дни в храмах проводят заупокойные молебны и панихиды. Верующие вспоминают не только усопших родителей, но и весь свой род.

Фото: РИА «Новости»

Чем Дмитриевская суббота отличается от других родительских суббот «У Дмитриевской более специфичный исторически обусловленный характер, поскольку ее выделяют как день, когда вспоминают павших воинов», — объяснила религиовед. Существует легенда о связи Дмитриевской субботы и победы Дмитрия Донского в битве на Куликовом поле в 1380 году. Однако это все неправда и никакой связи нет, заверила Фоминых. На самом деле князь не устанавливал день и не провозглашал его в честь победы на Куликовом поле — он лишь попросил преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, которые полегли во время Мамаева побоища. Официальный статус Дмитриевская родительская суббота приобрела в 1903-м, когда император Николай II подписал указ. Согласно документу, все войсковые части обязали совершать панихиду по усопшим воинам именно в эту субботу. Кроме того, отличие Дмитриевской родительской субботы от других в том, что в этот день особенно усердно молятся за внезапно погибших, которые умерли без исповеди и причастия.

Фото: День памяти и скорби в Воскресенске / Медиасток.рф

«Напрямую он связан с временем года. Дмитриевская суббота — последняя поминальная в году, которая выступает пограничным событием от осени к зиме. В народной традиции ее тесно связывали с завершением всех сельскохозяйственных работ, подготовкой к зиме, когда люди шли на кладбище, чтобы навести порядок на могилах», — отметила религиовед. Дмитриевской субботу назвали, по всей вероятности, из-за близости ко дню памяти Димитрия Солунского. Традиции Дмитриевской родительской субботы В народе сложилась традиция ходить на кладбище, чтобы навести на могилах родственников порядок. Однако она берет начало из язычества. «Православные считают, что основное, что должны сделать христиане в Дмитриевскую и любую поминальную родительскую субботу, — помолиться, позаботиться о душах усопших предков», — подчеркнула эксперт.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

В некоторых регионах принято устраивать поминки прямо на могилах, оставлять на месте успокоения родных угощения. Церковь это не приветствует как раз таки из-за языческих корней. В пятницу вечером, то есть накануне, в храмах проведут великую панихиду, а в субботу отслужат заупокойную божественную литургию и общую панихиду. Верующие могут подать поминальные записки с именами усопших и поставить свечи.

Интересно В православных храмах нельзя ставить свечи за неправославных из-за особого чина поминовения усопших, который относится только к представителям этого вероисповедания. В православных храмах нельзя ставить свечи за неправославных из-за особого чина поминовения усопших, который относится только к представителям этого вероисповедания.

До христианства в народе накрывали праздничный стол с пирогами, блинами, киселем, кутьей, фаршированной свиной головой и любимыми блюдами усопших. С приходом религии на Руси столы стали не такими разнообразными. Кроме того, христиане отказались от алкоголя. Сейчас поминальный обед можно провести в субботу или пятницу. Необязательно накрывать на стол разнообразные блюда — главное вспомнить в беседе усопших родственников и их жизнь. Также важно избегать громких застолий и веселья.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

В храмы до сих пор приносят продукты. Позже их раздают нуждающимся. В церковь можно пожертвовать: фрукты и овощи;

хлеб;

кагор;

выпечку;

кутью. Также в родительскую субботу приветствуют добрые дела. Что готовят в Дмитриевскую родительскую субботу Традиционно хозяйки готовили поминальные блюда: кутью, пироги, узвар, блины, любимые блюда усопших: Кутья — это основное поминальное блюдо. Готовят его из зерен пшеницы или риса с добавлением меда и изюма;

Фото: Кутья / РИА «Новости»

Одним из самых распространенных поминальных блюд еще с языческих времен считают блины. Предки верили, что круглые блины — это улыбающиеся лица, которые способны напугать смерть. Потому хозяйки пекли их и показывали, что не боятся ее;

На Дмитриевскую поминальную субботу часто готовили не только сладкие пироги, но и с рисом и капустой;

Сладкая выпечка с маком;

Мед;

Узвар — компот из сухофруктов. «Поминальный стол, как правило, не убирают полностью. Какое-то угощение всегда оставляли для усопших. Это тоже пришло в народ с языческих времен, но, тем не менее, не было осуждено Церковью», — пояснила Фоминых. Кроме того, блюда на поминальном столе обладали символизмом. Например, кутья означала вечную жизнь, мед — сладкую жизнь на небесах, а мак обозначал небесный покой.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать 1 ноября Церковь рекомендует: помолиться;

посетить храм;

собраться за поминальной трапезой и вспомнить жизнь усопших родных;

совершить доброе дело;

посетить кладбище;

подать милостыню;

принести в храм продукты. Что делать нельзя: Заниматься тяжелым трудом;

Ругаться и ссориться;

Злоупотреблять алкоголем;

Плакать и горевать;

Строить планы на будущее;

Веселиться;

Оставлять на могилах еду, устраивать поминальную трапезу на кладбище.