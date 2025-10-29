День памяти и скорби. Почему так важна Дмитриевская родительская суббота

Религиовед Фоминых рассказала, что нужно готовить на стол в Дмитриевскую субботу

В православном календаре есть особый день поминовения усопших — Дмитриевская родительская суббота. Она ежегодно совершается в субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В чем ее уникальность и как правильно провести — в материале 360.ru.

Когда Дмитриевская родительская суббота в 2025 году

У Дмитриевской родительской субботы нет постоянной даты. День памяти великомученика Димитрия Солунского приходится на 8 ноября, так что в этом году она выпала на 1 ноября.

Что такое родительская суббота

Родительские субботы — дни особого поминовения усопших в православной традиции, рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

Родительские субботы в 2025 году выпали на следующие даты:

В эти дни в храмах проводят заупокойные молебны и панихиды. Верующие вспоминают не только усопших родителей, но и весь свой род.

Чем Дмитриевская суббота отличается от других родительских суббот

«У Дмитриевской более специфичный исторически обусловленный характер, поскольку ее выделяют как день, когда вспоминают павших воинов», — объяснила религиовед.

Существует легенда о связи Дмитриевской субботы и победы Дмитрия Донского в битве на Куликовом поле в 1380 году. Однако это все неправда и никакой связи нет, заверила Фоминых. На самом деле князь не устанавливал день и не провозглашал его в честь победы на Куликовом поле — он лишь попросил преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, которые полегли во время Мамаева побоища.

Официальный статус Дмитриевская родительская суббота приобрела в 1903-м, когда император Николай II подписал указ. Согласно документу, все войсковые части обязали совершать панихиду по усопшим воинам именно в эту субботу.

Кроме того, отличие Дмитриевской родительской субботы от других в том, что в этот день особенно усердно молятся за внезапно погибших, которые умерли без исповеди и причастия.

«Напрямую он связан с временем года. Дмитриевская суббота — последняя поминальная в году, которая выступает пограничным событием от осени к зиме. В народной традиции ее тесно связывали с завершением всех сельскохозяйственных работ, подготовкой к зиме, когда люди шли на кладбище, чтобы навести порядок на могилах», — отметила религиовед.

Дмитриевской субботу назвали, по всей вероятности, из-за близости ко дню памяти Димитрия Солунского.

Традиции Дмитриевской родительской субботы

В народе сложилась традиция ходить на кладбище, чтобы навести на могилах родственников порядок. Однако она берет начало из язычества.

«Православные считают, что основное, что должны сделать христиане в Дмитриевскую и любую поминальную родительскую субботу, — помолиться, позаботиться о душах усопших предков», — подчеркнула эксперт.

В некоторых регионах принято устраивать поминки прямо на могилах, оставлять на месте успокоения родных угощения. Церковь это не приветствует как раз таки из-за языческих корней.

В пятницу вечером, то есть накануне, в храмах проведут великую панихиду, а в субботу отслужат заупокойную божественную литургию и общую панихиду. Верующие могут подать поминальные записки с именами усопших и поставить свечи.

Интересно

В православных храмах нельзя ставить свечи за неправославных из-за особого чина поминовения усопших, который относится только к представителям этого вероисповедания.

До христианства в народе накрывали праздничный стол с пирогами, блинами, киселем, кутьей, фаршированной свиной головой и любимыми блюдами усопших. С приходом религии на Руси столы стали не такими разнообразными. Кроме того, христиане отказались от алкоголя.

Сейчас поминальный обед можно провести в субботу или пятницу. Необязательно накрывать на стол разнообразные блюда — главное вспомнить в беседе усопших родственников и их жизнь. Также важно избегать громких застолий и веселья.

В храмы до сих пор приносят продукты. Позже их раздают нуждающимся. В церковь можно пожертвовать:

Также в родительскую субботу приветствуют добрые дела.

Что готовят в Дмитриевскую родительскую субботу

Традиционно хозяйки готовили поминальные блюда: кутью, пироги, узвар, блины, любимые блюда усопших:

«Поминальный стол, как правило, не убирают полностью. Какое-то угощение всегда оставляли для усопших. Это тоже пришло в народ с языческих времен, но, тем не менее, не было осуждено Церковью», — пояснила Фоминых.

Кроме того, блюда на поминальном столе обладали символизмом. Например, кутья означала вечную жизнь, мед — сладкую жизнь на небесах, а мак обозначал небесный покой.

Что можно и нельзя делать 1 ноября

Церковь рекомендует:

Что делать нельзя:

