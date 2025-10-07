Сегодня 05:06 Покровская суббота 11 октября. Как правильно почтить память предков и не наломать дров Иерей Береговой рассказал, почему не стоит оставлять на кладбище еду 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov / www.globallookpress.com Эксклюзив

Перед праздником Покрова верующие отмечают особую родительскую субботу: вспоминают усопших родственников, молятся за них и заказывают панихиды. В чем особенность Покровской субботы, на какое число она придется, что можно и нельзя делать на кладбище — в материале 360.ru.

Какого числа Покровская родительская суббота В 2025 году она придется на 11 октября. Это всегда суббота, которая предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Его дата остается неизменной — 14 октября. В зависимости от дня недели верующие выбирают, на какую субботу опираться, то есть между ними может быть разное количество суток. Почему родительскую субботу называют Покровской? Предстоящая родительская суббота берет свое название благодаря близости к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В чем суть родительской субботы Православные родительские субботы существуют как специальные дни поминовения усопших. Традиция берет начало из Ветхого Завета, где субботу называют днем покоя.

В церковном Уставе их семь: Вселенская родительская (мясопустная) суббота — за неделю до начала Великого поста;

суббота 2-й седмицы Великого поста;

суббота 3-й седмицы Великого поста;

суббота 4-й седмицы Великого поста;

Радоница — ближайший вторник после Пасхи;

Троицкая родительская суббота — ближайшая суббота перед Троицей;

родительская суббота Димитриевская — ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского.

Покровской родительской субботы нет в церковном календаре, однако в некоторых епархиях России существует традиция поминать усопших в этот день. «Это связано с тем, что суббота всегда посвящена памяти мучеников и почивших сродников (родных — прим. ред.). То есть каждая суббота — поминальная. За исключением праздников», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Традиции Покровской субботы Особенных традиций для Покровской родительской субботы не существует, уточнил священник. Все подобные служат в таком порядке: Накануне в храмах читают парастас — заупокойную Всенощную, великую панихиду по усопшим; Утренняя молитва начинается с поминальной 17-й кафизмы «Непорочны»; В поминальную субботу совершают заупокойную литургию со специальными песнями и молитвами; После нее следует панихида, где молятся о почивших. «Люди приносят продукты в память о своих почивших сродниках, просят молиться. Эти продукты потом отдают малоимущим, что-то используют на трапезе в храме», — отметил отец Николай. Также могут помянуть своих родных, подав записку об упокоении. Еще одна форма поминовения — сделать доброе дело: подать милостыню, накормить головного, одеть замерзшего.

Фото: Свечи в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Одинцовского округа / Медиасток.рф

Если в районе нет бездомных, то пожертвование можно совершить, не вставая с дивана, — переводом через онлайн-банк в любой благотворительный фонд или на счет религиозной организации, рассказал 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой. «Также просят священника совершить панихиду непосредственно на могиле усопшего», — отметил эксперт. Если нет возможности прийти в храм, следует заказать панихиду, сорокоуст или поминовение на сайте любого храма или монастыря, а дома почитать молитву самостоятельно. Еще один вариант: в любой момент по дороге на работу или дома сказать: «Упокой, Господи, души усопших родных моих» — и перечислить их имена. Перекреститься, пожелать им всего самого хорошего.

Фото: Храм Саввы Сторожевского в Балашихе / Медиасток.рф

Как правильно вести себя на кладбище У Церкви нет прямого предписания посещать кладбище в родительскую субботу, рассказал Конюхов. Традиция сама собой сложилась в советское время, когда ходить в храмы было запрещено. Чтобы почтить память усопших родственников, люди отправлялись на кладбище. Впоследствии запрет сняли, но привычка ездить туда осталась. Священник подчеркнул: ничего страшного в том, что человек не успеет на кладбище, нет. Важно просто не запускать могилу и вспоминать об усопших в молитве. Зато от языческих элементов стоит отказаться, например не оставлять пищу.

Фото: РИА «Новости»

«В древности на кладбище оставляли еду, потому что туда приходили нищие — эдакая благотворительность. Сейчас можно просто пойти на Курский вокзал и покормить бездомных. На кладбище же дворники потом это убирают, так что сие действо бессмысленно», — подчеркнул священник. Что можно и нельзя делать на Покровскую субботу В любой день, вне зависимости от наличия или отсутствия праздника, нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения, грешить и делать другим то, чего не желаешь себе, объяснил Береговой. «Главное в Покровскую родительскую субботу — искренняя молитва об усопших и проявление милосердия и любви к ближним», — подытожил иерей.