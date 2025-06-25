Милонов предложил отбирать паспорта у проституток. В ГД идею назвали бессмысленной

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложить отбирать паспорта и проституток и эскортниц, а также создать реестр таких женщин. Коллеги не поддержали идею парламентария.

Он назвал проституток «тварями», к которым нельзя заходить, и предложил отправлять осужденных женщин на фермы и лишать депутатов мандатов за пользование услугами проституток.

«Я хочу уголовное наказание всем проституткам, всем эскортницам! Лишение прав, отнять у них все паспорта, запретить им выходить замуж, создать публичный список проституток с адресами», — заявил депутат.

Депутат выступил в программе «Место встречи», где и озвучил свою инициативу. Помимо лишения паспорта, Милонов призвал запретить проституткам и эскортницам выходить замуж.

Должно быть стыдно, запретить депутатами быть! Депутатов всех проверять: пришел к проститутке — вон из депутатов!

Реакция в Госдуме

В России уже есть закон об ответственности для проституток, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии 360.ru.

«Законодательство в необходимой и достаточной мере предусматривает ответственность для женщин с низкой социальной ответственностью. Расширять эту ответственность или расширять круг лиц, которые могут пострадать в связи с этим, не имеет никакого смысла», — подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что Милонов — человек эмоциональный и порой необъективный, поэтому его и знает вся страна. Наказывать людей, которые пользуются услугами проституток, тоже не имеет смысла, считает Бессараб.

«Если с древнейших времен этот род человеческой деятельности не прекращается, то, наверное, ни Виталий Милонов, ни кто-то иной не сможет запретить его полностью. <… > Это испокон веков длится. Такова природа человека, и всегда найдутся люди, которые будут, с одной стороны, предлагать такие услуги, с другой стороны — пользоваться такими услугами. Другое дело, что есть ответственность, она вполне вменяемая, достаточная. Расширять эти меры, на мой взгляд, не нужно», — заключила депутат.