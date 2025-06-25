«Публичный список с адресами». Милонов призвал создать реестр проституток

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность для проституток, эскортниц и их клиентов, включая лишение паспортов и публичные списки. Свою инициативу он озвучил в эфире передачи «Место встречи» , подчеркнув необходимость жестких мер.

Милонов настаивает на запрете замужества для женщин, оказывающих интимные услуги, а также требует проверять депутатов на предмет пользования такими услугами. Он заявил, что клиенты, платящие за проституцию крупные суммы, недостойны иметь деньги.

«Я хочу уголовное наказание всем проституткам, всем эскортницам! Лишение прав, отнять у них все паспорта, запретить им выходить замуж, создать публичный список проституток с адресами, чтобы люди знали, что к ней заходить нельзя. Она кто? Она тварь!» — заявил депутат.

По его мнению, выходить замуж этим женщинам можно разрешить только после «слезного покаяния и трехлетнего поста».

Ведущий Иван Трушкин выразил опасение, что публикация адресов может спровоцировать насилие, но Милонов продолжил отстаивать свою позицию. Он также предложил отправлять осужденных женщин на фермы и лишать депутатов мандатов за пользование услугами проституток.

«Должно быть стыдно, запретить депутатами быть! Депутатов всех проверять: пришел к проститутке — вон из депутатов! Мандата лишить!», — добавил Милонов.

Ранее Милонов заявил, что желание людей приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы, ими должны заниматься психиатры или другие профильные специалисты. По его мнению, рецепты нуждающимся в секс-игрушках должны выписывать психиатры.