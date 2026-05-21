Сегодня 03:32 Международный день чая — 21 мая. Как он появился в России и почему стал уступать кофе Глава «Росчайкофе» Чантурия назвал три вида чая, которые стоит попробовать

Международный день чая отмечается 21 мая. Как этот напиток прижился в России, почему в ближайшем будущем он может стать популярнее кофе и какими видами чая лучше отметить праздник — в материале 360.ru.

Как в России зарождалась чайная культура

Чай в России пьют и ценят уже более 400 лет. Исторически это связано с тем, что страна граничит с Китаем — родиной чая — и через нее проходили торговые пути в европейском направлении. Сейчас многим трудно представить даже один свой день без чашки чая, а до ХVII века его заменяли отвары трав, листьев и ягод, сбитень и квас. Впервые чай привезли в Россию ко двору первого царя из династии Романовых — Михаила Федоровича — в 1638 году. И в следующие десятилетия в стране употребляли чай исключительно в качестве лекарства. Листья заваривали как целебный настой для укрепления желудка, очищения крови и обострения зрения, при головной боли. В начале ХVIII века чай оставался дорогим и редким напитком, доступным в основном высшим слоям населения. Но скоро его популярность выросла, и к нему приобщились даже крестьяне. К середине XIX века на поставки чая приходилось 90% всего импорта из Китая в Россию. Формировались целые финансовые империи, зарабатывавшие на чае.

Чай не только пили дома из самовара, но и охотно брали в военные походы и экспедиции. Напитком угощали на ярмарках и в гостях, по всей России открывались чайные. И до сих пор практически в каждом доме принято хотя бы иногда собираться за чашкой чая. Российская Федерация — один из крупнейших импортеров чая, хотя сейчас объем импорта снизился. «Россия была и остается чайной страной. Чай здесь традиционный и любимый напиток, хотя время для чайного рынка сложное. В последние лет десять наблюдается рост популярности высококачественных чаев — прежде всего китайских, но и из других стран тоже», — рассказал 360.ru генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Чай vs кофе: что побеждает?

Чай и кофе остаются главными горячими напитками в мире, и они конкурируют между собой за потребителей. В последние пять-семь лет объем потребления кофе в России впервые за всю историю наблюдений обогнал объем потребления чая. Во многих странах чай также уступил пальму первенства.

На фоне глобализации торговля между разными частями мира стала активнее, и кофе появился на многих рынках, где раньше не встречался или встречался редко. Кроме того, благодаря грамотному маркетингу на фоне экономического роста, особенно в густонаселенных регионах, кофе стали позиционировать как напиток современных активных и успешных людей. Чай же начали воспринимать в первую очередь как продукт здорового образа жизни, то есть, по сути, напиток для более возрастных потребителей. Однако в ближайшем будущем ситуация может измениться, считает собеседник 360.ru.

Культура любви к хорошему чаю начинает проникать в молодежную среду. Кофе — это главный продукт для молодого активного населения, поколения 25–30+, до 40–50 лет. Для людей, которые сейчас только входят в взрослую жизнь, кофе тоже довольно привлекателен, но среди них растет популярность высококачественного чая. Это очень позитивный сигнал, и мы надеемся, что в какой-то момент произойдет замещение привычек, качественный чай восстановит свои позиции, и чай сохранит лидерство в нашей стране. Рамаз Чантурия Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе»

По мнению Чантурии, сказывается и так называемый конфликт поколений: молодежь как бы в противовес старшим формулирует свои смыслы и все активнее выбирает чай вместо кофе. Когда молодые люди полноценно войдут во взрослую жизнь, чай может вновь стать главным напитком в стране. В мире тенденция уже намечается: потребительские предпочтения меняются в сторону чая даже в тех странах, где главным напитком давно был кофе, например в Канаде.

Где в России выращивают чай?

В России чайные плантации есть только на севере Краснодарского края — там возделывается промышленный чай. Однако эти плантации закрывают лишь около двух десятых процента от потребности в чае в стране и, как правило, потребляется в тех же краях.

Большую часть покупают туристы в активный сезон и эксперты в области чая — ценители вкусовых и ароматических особенностей краснодарского продукта. Остались также редкие энтузиасты-фермеры, работающие в сфере выращивания и переработки чая.

Какой чай полезен для здоровья?

Полезными свойствами обладают все классические чаи — напитки на основе Camellia sinensis (камелии китайской, или чайного дерева). Как пояснил Рамаз Чантурия, в последние лет 30-40 чаем часто стали называть то, что им, по сути, не является, но заваривается как чай: любые растительные компоненты и сухую траву.

Если говорить о настоящем чае — Camellia sinensis, — то он сохраняет максимум полезных свойств, когда чайный лист собран в предназначенный для этого сезон, грамотно переработан и бережно доставлен к месту приготовления и сбыта. Как правило, полезные свойства чая, собранного два-три года назад, ослабевают. Так что важно, чтобы он был свежим, от проверенного поставщика. В остальном можно экспериментировать, пробовать интересные образцы из разных стран.

Как отметить Международный день чая? Топ-3 сортов на пробу

«Чай в цитрусах, любой пуэр и дарджилинг — вот три чая, которые надо попробовать, если вы хотите правильно отпраздновать Международный день чая», — убежден гендиректор «Росчайкофе». Чай, расфасованный в цитрусовые культуры: мандарин, лайм, юдзу, — вошел в моду в России в последние 10-15 лет. Из цитрусового убирается сердцевина, и чай кладется в кожуру. Его можно заваривать вместе с ней, и получится продукт, богатый витамином С.

Еще один тренд — на пуэры, которые поставляются из Китая. При их изготовлении тоже используется особый способ переработки чайного листа, позволяющий получить чай, который не стареет, с годами становится еще полезнее и ценится еще больше. Это единственный чай, который с выдержкой увеличивается в цене. Столетний пуэр может стоить десятки тысяч долларов. Наконец, стоит попробовать дарджилинг — уникальный черный чай, который растет в районе одноименного города на севере Индии, в пригорье Гималаев, примерно в 2500 метрах над морем. Там расположено всего около 120 плантаций, каждая — со своей историей. По технологии переработки чайного листа это классический черный чай, но выглядит он как смесь черного с зеленым. Из-за того, что первичные фабрики расположены высоко над уровнем моря, из-за дефицита кислорода, чайный лист при ферментации не чернеет полностью. При заварке дарджилинг, даже крепкий, будет светлее обычного черного чая.