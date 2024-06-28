Сегодня 17:58 Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад Омбудсмен Волынец: доступность детсадов зависит от заселенности районов 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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Несмотря на появление новых детсадов, все еще нередко приходится слышать об очередях в дошкольных учреждениях. Не только в Москве и области, но и в других регионах родители стараются встать в очередь как можно раньше, чтобы ребенку точно хватило места. О том, как записать сына или дочь в садик, и как на самом деле обстоят дела с очередями, — в материале 360.ru.

Обстановка с записью в детский сад в 2024 году По словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, лидера общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, доступность детских садов в России в целом составляет около 90%. Как оказалось, проблемы возникают в конкретных садиках. «Очереди могут быть в один сад, а в другом остается много свободных мест. Это связано с особенностями густонаселенных районов», — пояснила 360.ru Волынец. Она отметила: если ребенка не берут в садик в районе, где живет семья, стоит пробовать определить его в садики других районов. Президент межрегиональной Ассоциации дошкольных организаций Марина Воронова подтвердила 360.ru: вопросы с очередями решаемы. «Не всегда удается устроить ребенка туда, где ближе. Лучше заранее вставать в очередь», — рассказала она. Помимо плотности заселения района, стоит учитывать степень популярности учреждения (в садики, славящиеся качеством образования и условиями, заявления могут поступать сильно заранее), а также особенности конкретных детсадов. Например, в некоторые в приоритетном порядке берут детей из многодетных семей, в других четко ограничено количество мест в группах. Казалось бы, детсады строятся постоянно, кроме того, не прекращается капремонт нуждающихся в нем объектов. И все-таки есть куда стремиться.

Сложной остается ситуация с ясельными группами. Особенно актуально открытие детских садов семейного типа и ясельных групп при вузах и предприятиях. Благодаря таким учреждениям можно будет совмещать материнство с учебой и работой. Ирина Волынец лидер общественного движения «Национальный родительский комитет»

Когда нужно вставать в очередь в детский сад? Сделать это можно хоть со дня, когда родители получат свидетельство о рождении. Это увеличит шансы попасть в садик с трех лет. Как правило, детей зачисляют в садики летом. В Москве, к примеру, направления комплектуются с марта по июнь, в Санкт-Петербурге — с февраля по июль. Насколько быстро будет двигаться электронная очередь, предсказать сложно — это зависит от свободных мест в садиках. Во время учебного года группы доукомплектовывают лишь в единичных случаях. В большинстве дошкольных учреждений разрешено принимать уже годовалых воспитанников, однако чаще детей отдают в садик с трех-четырех лет. С точки зрения психологов это правильнее: совсем маленькому ребенку достаточно родителей, он не стремится к общению, а годам к трем вместе с осознанием себя как личности просыпается любопытство к окружающему миру, желание взаимодействовать со сверстниками, развиваться.

Фото: Freepik

Как отдать ребенка в детсад? Определиться с выбором Для начала все-таки следует выяснить, какое дошкольное учреждение находится ближе к дому и куда водить ребенка будет удобнее, и начать с него, отметила Воронова в беседе с 360.ru. Зайти на сайт садика, проверить наличие мест и зарегистрироваться онлайн Жители Москвы могут встать в очередь в садик через сайт мэра и правительства.

Важно, чтобы все документы были собраны и правильно оформлены. Понадобятся: медицинская карта с данными о прививках или отказе от них;

свидетельство о рождении ребенка;

документы о прописке родителей;

документы об опекунстве или усыновлении, если они есть. Заполнить заявление на Госуслугах и ждать ответа Еще один вариант — обратиться в МФЦ: это удобнее, если вы хотите не только подать документы, но и получить дополнительную информацию. Обратиться в садик и заключить договор Получив ответ, родители должны обратиться уже в само дошкольное учреждение, пообщаться с руководством садика и, если все в порядке, написать заявление и заключить договор. Здесь, кстати, снова понадобится оформленная медкарта.

Фото: Freepik

Как проверить очередь в детсад? Тем, кто вставал в очередь на Госуслугах, следует проверять поданное заявление — после наступления желаемой даты зачисления там будет отражаться ход распределения по детсадам. Родители смогут отслеживать позицию ребенка в списке. Направление в конкретный детсад придет в личный кабинет. Те, кто предпочел встать на очередь очно, могут тоже подать заявление об информировании через Госуслуги, чтобы следить за распределением мест онлайн и быстрее узнать о выдаче направления. Можно обратиться за уточнениями в районный отдел образования — там по крайней мере расскажут, сколько придется ждать, отметила Марина Воронова. А если в регионе есть своя система отслеживания распределения детей по детсадам, семье объяснят, как ею воспользоваться. Кто имеет право попасть в детский сад без очереди? В первую очередь это дети из семей, относящихся к приоритетным категориям. Например, дети из многодетных семей, семей военнослужащих, дети полицейских, судей и работников прокуратуры. Часто на региональном уровне вводят преимущественное право зачисления для ребенка, которого мать или отец воспитывает в одиночку, а также для ребят из семей сотрудников детсада. Иногда семьи просят руководство учреждений рассмотреть их ситуацию в индивидуальном порядке. В разных регионах процедура может различаться — в любом случае стоит уточнить информацию в местных органах управления образованием или у руководства садика. В Московской области к сентябрю 2024 года появится 10 новых детских садов. Строительные и ремонтные работы продолжаются на 96 объектах образования.