Детский сад на 325 мест построили в ЖК «Южная Битца»

Новый детский сад готовится к открытию на Парковой улице в ЖК «Южная Битца». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Девелопер построил социальный объект в Ленинском округе под брендом «1-й ДСК». Площадь детсада составляет 4,9 тысячи квадратных метров. Облик здания выполнили в стиле картин нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана.

В саду помимо групповых ячеек есть музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий. Предусмотрены медицинский блок, столовая и прачечная. Территорию рядом с детским садом благоустроили.

Это уже второй детский сад в микрорайоне «Южная Битца». Первый открыли в 2023 году, он тоже рассчитан на 325 воспитанников.

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