18 июня 2024 16:56 Воробьев: 24 новые школы и 10 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Школы

Строительство

Андрей Воробьев

Детские сады

К сентябрю в Подмосковье откроют 24 новые школы и 10 детских садов. Еще более 60 образовательных учреждений откроют свои двери после капитального ремонта. Об этом на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева рассказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

Строительные и ремонтные работы продолжаются на 96 объектах образования. К учреждениям обеспечат удобный проезд, а рядом появятся парковочные места и тротуары, отметил губернатор. «Мы видим, что нам необходимо приглашать, добирать новых педагогов. Неслучайно в Подмосковье была запущена мера поддержки. Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильем. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без заботы, внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — добавил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Новые школы откроются в микрорайоне Катюшки в Лобне, в поселке Нахабино и Павшинской Пойме под Красногорском, а также в микрорайоне Парковом в Котельниках. Среди важных объектов — новый корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде, где обустроят классы робототехники и метеостанцию. Крупные учреждения также появятся в Балашихе, Солнечногорске, Мытищах и других округах. По словам главы Минобразования региона Ильи Бронштейна, для школ уже подобрали около 90% педагогов. Строительство и капитальный ремонт позволят создать еще свыше 22 тысяч ученических мест.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«24 новые школы и более 40 капитально отремонтированных позволят создать более 22 тысяч новых ученических мест. Также к сентябрю мы открываем 10 новых детсадов и 23 дошкольных учреждения после капремонта», — рассказал Владимир Локтев. Ранее губернатор поздравил 300-балльника из Лыткарина с успехом на ЕГЭ. Выпускник получил высшие результаты по русскому языку, математике и химии. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».