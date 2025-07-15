Сегодня 14:01 Меньше учиться, раньше жениться. Как возврат к школьной системе СССР повлияет на демографию Рыбальченко: переход к системе обучения, как в СССР, повлияет на демографию 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В России предложили вернуться к системе восьми- и 10-летнего школьного обучения, которой придерживались в Советском Союзе. Почему авторы инициативы полагают, что это положительно отразится на демографии, — в материале 360.ru.

Незрелая молодежь Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с 360.ru заявил, что идея о сокращении срока обучения в школах пришла на фоне предложений о снижении брачного возраста, увеличении возраста рождения первого ребенка и других инициатив, влияющих на демографическую ситуацию. «Я противник этих идей. Я считаю, что дети должны появляться тогда, когда человек достиг социальной зрелости. А возраст социальной зрелости сегодня у нас в значительной степени определяется временем, которое человек учится, и периодом социализации в начале трудовой деятельности», — сказал эксперт. Он напомнил, что в советское время система образования включала 10 лет школы и пять лет высшего образования, что позволяло молодым людям к 22–23 годам завершать обучение и начинать работать. После этого они проходили практику на предприятиях, приобретая профессиональные навыки, и к 25–26 годам становились полноценными специалистами.

Фото: РИА «Новости»

Эксперимент уже запустили Сейчас срок обучения увеличился: 11 лет школы, четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Даже при возврате к пятилетнему специалитету человек будет учиться 16 лет, что гораздо дольше, чем в СССР. «На сегодняшний день существует так называемый эксперимент эффективной начальной школы, когда четырехлетку проходят за три года. Он идет в Москве, в Московской области и показывает хорошие результаты», — сказал Рыбальченко. Эксперт объяснил, что суть инициативы состоит в предоставлении школам возможности гибкого подхода: дети, которые достаточно подготовлены, смогут проходить начальную школу за три года вместо четырех. Это сократит общий срок получения полного среднего образования.

Фото: РИА «Новости»

Плюсы для демографии При этом для каждого ребенка сохранится свой образовательный путь: после школы можно продолжить обучение по пятилетней программе специалитета. Системный, поэтапный подход позволит в будущем снизить возраст социализации молодежи, что положительно скажется на демографии, замедлив тенденцию к увеличению возраста рождения первого ребенка. «Задача эффективной начальной школы не потеря качества, а наоборот, его улучшение. Возможность ребенку пройти этот период обучения в более короткие сроки. То есть не затрачивая время на получение зачастую избыточных знаний, которые даются в четвертых классах», — сказал автор инициативы. Он обратил внимание, что предлагаемое нововведение носит в первую очередь демографический характер и не предполагает кардинальных изменений в самом процессе образования. Суть состоит в возврате к проверенной советской системе десятилетнего школьного обучения, которая доказала свою эффективность. «Тогда мы создадим реальные условия для снижения возраста вступления в брак, рождения детей», — сказал он. По словам Рыбальченко, сокращение сроков обучения создаст условия для более ранней социальной зрелости молодежи. Речь пойдет о подготовке действительно взрослых молодых людей, готовых к родительству.