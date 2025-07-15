Меньше учиться, раньше жениться. Как возврат к школьной системе СССР повлияет на демографию
Рыбальченко: переход к системе обучения, как в СССР, повлияет на демографию
В России предложили вернуться к системе восьми- и 10-летнего школьного обучения, которой придерживались в Советском Союзе. Почему авторы инициативы полагают, что это положительно отразится на демографии, — в материале 360.ru.
Незрелая молодежь
Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с 360.ru заявил, что идея о сокращении срока обучения в школах пришла на фоне предложений о снижении брачного возраста, увеличении возраста рождения первого ребенка и других инициатив, влияющих на демографическую ситуацию.
«Я противник этих идей. Я считаю, что дети должны появляться тогда, когда человек достиг социальной зрелости. А возраст социальной зрелости сегодня у нас в значительной степени определяется временем, которое человек учится, и периодом социализации в начале трудовой деятельности», — сказал эксперт.
Он напомнил, что в советское время система образования включала 10 лет школы и пять лет высшего образования, что позволяло молодым людям к 22–23 годам завершать обучение и начинать работать. После этого они проходили практику на предприятиях, приобретая профессиональные навыки, и к 25–26 годам становились полноценными специалистами.
Эксперимент уже запустили
Сейчас срок обучения увеличился: 11 лет школы, четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Даже при возврате к пятилетнему специалитету человек будет учиться 16 лет, что гораздо дольше, чем в СССР.
«На сегодняшний день существует так называемый эксперимент эффективной начальной школы, когда четырехлетку проходят за три года. Он идет в Москве, в Московской области и показывает хорошие результаты», — сказал Рыбальченко.
Эксперт объяснил, что суть инициативы состоит в предоставлении школам возможности гибкого подхода: дети, которые достаточно подготовлены, смогут проходить начальную школу за три года вместо четырех. Это сократит общий срок получения полного среднего образования.
Плюсы для демографии
При этом для каждого ребенка сохранится свой образовательный путь: после школы можно продолжить обучение по пятилетней программе специалитета. Системный, поэтапный подход позволит в будущем снизить возраст социализации молодежи, что положительно скажется на демографии, замедлив тенденцию к увеличению возраста рождения первого ребенка.
«Задача эффективной начальной школы не потеря качества, а наоборот, его улучшение. Возможность ребенку пройти этот период обучения в более короткие сроки. То есть не затрачивая время на получение зачастую избыточных знаний, которые даются в четвертых классах», — сказал автор инициативы.
Он обратил внимание, что предлагаемое нововведение носит в первую очередь демографический характер и не предполагает кардинальных изменений в самом процессе образования. Суть состоит в возврате к проверенной советской системе десятилетнего школьного обучения, которая доказала свою эффективность.
«Тогда мы создадим реальные условия для снижения возраста вступления в брак, рождения детей», — сказал он.
По словам Рыбальченко, сокращение сроков обучения создаст условия для более ранней социальной зрелости молодежи. Речь пойдет о подготовке действительно взрослых молодых людей, готовых к родительству.