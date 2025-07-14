Голикова заявила о повышении пособий для беременных студенток

Голикова: пособие по беременности для студенток вырастет до 90 тысяч рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам у президента доложила о мерах по поддержке материнства. Фрагмент ее доклада опубликовала пресс-служба Кремля.

В частности, по ее словам, с 1 сентября беременным студенткам очной формы обучения будут платить пособие не от стипендии, а от прожиточного минимума конкретного региона.

«Таким образом, мы уходим от двух-пяти тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять порядка 90 тысяч рублей», — заявила Голикова.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроекты о новой системе начисления пенсионного стажа для многодетных матерей и приравнивании матерей-героинь по льготам к героям труда.

На совещании также присутствуют глава Минздрава Михаил Мурашко и министр труда Антон Котяков.

Ранее в семье Лыковых из Балашихи появился 11-й ребенок — мальчик, которого назвали Иваном.