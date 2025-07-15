Депутат Милонов раскритиковал идею сокращения срока школьного обучения

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью RT о предложении вернуться к 10-летнему обучению в школе.
По словам парламентария, идея снижения возраста вступления во взрослую жизнь за счет сокращения обучения недостаточно проработана. Милонов подчеркнул, что предложение выглядит рискованно, и посоветовал не относиться к нему серьезно.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить срок обучения в школе до 10 лет.
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