Депутат Милонов раскритиковал идею сокращения срока школьного обучения

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью RT о предложении вернуться к 10-летнему обучению в школе.

По словам парламентария, идея снижения возраста вступления во взрослую жизнь за счет сокращения обучения недостаточно проработана. Милонов подчеркнул, что предложение выглядит рискованно, и посоветовал не относиться к нему серьезно.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить срок обучения в школе до 10 лет.