Медиация в закупках. Как развивается механизм урегулирования споров в досудебном порядке?
Медиатор Черячукина: компании могут разрешить споры до суда с помощью медиации
Одной из самых интересных тем на форуме-выставке «Госзаказ» стала дискуссия о медиации в корпоративных закупках Московской области. Как развивается механизм урегулирования споров в досудебном порядке — рассказала медиатор Арбитражного суда Подмосковья Евгения Черячукина в интервью ведущей 360.ru Ксении Присекиной.
Что такое медиация
Медиация — это возможность до обращения в суд сесть за стол переговоров и понять, что не устраивает заказчика, почему он не платит деньги подрядчику и не принимает работы, почему подрядчик приостановил свою деятельность, рассказала эксперт.
«То есть важна открытость, ценность, и желание разобраться, что произошло, а не желание искать виноватых», — подчеркнула Черячукина.
По ее словам, в Московской области механизм медиации находится в зачаточном состоянии. Если есть один исполнитель контракта, нет вариативности или у контракта нет желающих его исполнить — значит, что-то идет не так.
«Важно исполнить контракт и той, и другой стороне. Но они что делают? Они пишут друг другу претензии. Для чего — никто не понимает. Они даже, знаете, на таком автомате: а напишу как я претензию, а получу-ка я ответ, а пойду-ка я в суд», — отметила специалист.
Заказчик всегда прав?
При формировании электронной заявки заказчик бывает не всегда прав. После разработки проектов проходит время, меняются условия, и здесь возникает вопрос: контракт есть, но он не подходит.
«Что же делать? Заказчик не совсем прав, но ему нужно это исполнить. И вот здесь как раз надо садиться и разговаривать, что в этой ситуации можно сделать, чтобы, не дай бог, не нарушить закон. То есть основное — это не нарушить», — объяснила эксперт.
Как обратиться к медиатору
Обе компании могут обратиться к медиатору, когда понимают, что что-то идет не так, и юристы не справляются.
«Соответственно, либо обе стороны приходят, и два лица, принимающих решения, между собой начинают разговаривать, либо одна сторона обращается, пишет заявку, и мы общаемся с одной стороной и мотивируем их, подсвечиваем те моменты, почему им важно и ценно войти в процедуру медиации. Не будет ценности, не будет важности, не будет процедуры медиации», — подчеркнула Черячукина.
Подмосковье приняло участие в форуме «Госзаказ». Регион представил цифровые решения, которые позволят повысить производительность труда и значительно упростят трудоемкие рабочие процессы в сфере закупок.