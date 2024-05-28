Медиация в закупках. Как развивается механизм урегулирования споров в досудебном порядке?

Одной из самых интересных тем на форуме-выставке «Госзаказ» стала дискуссия о медиации в корпоративных закупках Московской области. Как развивается механизм урегулирования споров в досудебном порядке — рассказала медиатор Арбитражного суда Подмосковья Евгения Черячукина в интервью ведущей 360.ru Ксении Присекиной.

Что такое медиация

Медиация — это возможность до обращения в суд сесть за стол переговоров и понять, что не устраивает заказчика, почему он не платит деньги подрядчику и не принимает работы, почему подрядчик приостановил свою деятельность, рассказала эксперт.

«То есть важна открытость, ценность, и желание разобраться, что произошло, а не желание искать виноватых», — подчеркнула Черячукина.

По ее словам, в Московской области механизм медиации находится в зачаточном состоянии. Если есть один исполнитель контракта, нет вариативности или у контракта нет желающих его исполнить — значит, что-то идет не так.

«Важно исполнить контракт и той, и другой стороне. Но они что делают? Они пишут друг другу претензии. Для чего — никто не понимает. Они даже, знаете, на таком автомате: а напишу как я претензию, а получу-ка я ответ, а пойду-ка я в суд», — отметила специалист.