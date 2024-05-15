Подмосковье представило цифровые решения в сфере закупок на форуме «ГОСЗАКАЗ» | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 19:01 Подмосковье представило цифровые решения в сфере закупок на форуме «ГОСЗАКАЗ» Подмосковье приняло участие в форуме «ГОСЗАКАЗ» Комитет по конкурентной политике Московской области

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Подмосковье приняло участие в крупнейшем форуме «ГОСЗАКАЗ», который продлится до 17 мая в Москве в Инновационном центре «Сколково». Регион представил цифровые решения, которые позволят повысить производительность труда и значительно упростят трудоемкие рабочие процессы в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, цифровые решения существующей системы закупок и сайта исполнения контрактов помогают избегать нарушений.

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По словам министра правительства Подмосковья по конкурентной политике Елены Волковой, в Подмосковье удалось создать единую экосистему, которая позволяет контролировать любой цикл закупки от ее планирования до исполнения контракта. Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.

«Сокращаем трудозатраты — повышаем производительность! Цифровые решения позволяют достичь необходимых результатов», — заключила Волкова.

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