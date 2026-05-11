Максимов день и Пчельник. Что можно и нельзя делать 11 мая Религиовед Фирсов: верующие молятся святому Зосиме о богатом урожае меда

В православном календаре 11 мая — Максимов день, в народном — Пчельник. Чем объясняются оба названия, какие традиции и приметы связаны с этим днем — в материале 360.ru.

Почему 11 мая — Максимов день и Пчельник?

В этот день верующие вспоминают мучеников Максима, Даду и Квинтилиана. Согласно преданию, они были братьями и служили в римском войске при императоре Диоклитиане (284–305). Воины решили принять христианскую веру в разгар жестоких гонений и отказались приносить жертвы языческим богам на празднике. На них донесли императору. Братьев отвели на суд и допросили. Они объявили себя христианами, за что были отправлены в темницу. Считается, что ночью во сне им явился дьявол, который ополчился на них с оружием, однако, проснувшись, мученики увидели ангела, который пообещал им спасение душ. Пытки и допросы продолжались несколько дней, но братья были непоколебимы — они наотрез отказывались отречься от веры в Христа. В итоге всех троих казнили. В православной традиции эти святые символизируют несгибаемую веру, стойкость и честность.

С днем, который в народе еще называют просто Максим и Дада, связана традиция, независимая от церковных — заботиться о пчелах. Отсюда название праздника — Пчельник. Считается, что к этому времени окончательно устанавливается теплая погода и пчелы готовы собирать первый мед. Есть народная поговорка: «Максим да Дада — пчелиная отрада». Наши предки верили, что забота о пчелах в этот день сулит сладкий год и здоровье всей семьи зимой.

Что еще принято делать на Пчельника?

Садоводы считают, что 11 мая — самое время сажать кустарники и фруктовые деревья: они быстро приживутся и корни будут крепкими. Земля уже достаточно прогрелась, в то же время после весенних дождей достаточно влажно. Помимо этого, огородники составляют планы по уходу за посадками, закупают семена и инвентарь на лето. На Пчельника принято также собирать березовый сок — примерно в это время его целебные свойства достигают максимума. Собирают и молодую зелень, чтобы укрепить иммунитет после зимы. Кроме того, хорошей приметой считается организация семейных обедов с медом и медовой выпечкой.

Кстати, день отлично подходит для восстановления отношений с родными и друзьями: обиды и разногласия растают, как весенний снег. А вкусный обед — отличный повод встретиться и помириться.

Чего делать нельзя?

Главный запрет связан с пчелами: считается, что 11 мая нельзя тревожить диких насекомых, если не хотите, чтобы они унесли из дома удачу и на вашу семью обрушились болезни и бедность. День также называют неблагоприятным для переездов и начала масштабной стройки и значимых финансовых решений. В старину верили, что если ругаться и сквернословить на Пчельника, то это испортит отношения с близкими и соседями, а если отказать кому-то в помощи, можно лишиться хороших возможностей. Оставив на столе еду, не накрыв ее, вы якобы «заставите» пчел привлечь в дом нежелательных гостей и плохую ауру.

Приметы на 11 мая

Пчелы активно летают — к теплому урожайному лету, не вылетают из ульев — к ненастью.

Ранний рассвет и ясное небо — к жаре.

Теплая ночь — к дружным всходам огородных культур.

Ветер юга — к теплу, с севера — к холоду.

Муравьи закрывают ходы в муравейники — к грозе.

Если посадить картофель, он даст крупные клубни.

Покровитель пчел

Любопытно, что у православных верующих даже есть святой, которому молятся о сохранении пчел, — Зосима Соловецкий. Преподобный Зосима, живший в ХV веке, был основателем Соловецкого монастыря. «Святой Зосима — покровитель пчеловодства, даже хранитель пчел. Постепенно в народной традиции к нему стали обращаться с молитвами о сохранении пчел, о богатом урожае меда», — рассказал 360.ru религиовед и историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени Герцена Сергей Фирсов. В честь святого Зосимы в православном календаре тоже есть праздник — Зосима Пчельник. Он отмечается 30 апреля. В этот день принято вытаскивать ульи на свежий воздух.

Традиции, связанные с двумя «пчелиными» днями, частично совпадают: нельзя ругаться, обижать насекомых и планировать серьезные перемены, принято печь что-то с медом и угощать близких. Кстати, такие блюда сытными и полезными: по калорийности мед близок к сахару, но содержит множество витаминов и минералов. Гречишый мед богат железом, липовый особенно полезен при простуде.