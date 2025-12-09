«Магический» укол против всех болезней. Биохакеры вцепились в Оземпик из-за TikTok-трендов
Психиатр Шуров: Оземпик не поможет при СДВГ, здоровым людям его принимать опасно
Биохакеры и противники вакцинации стали практиковать микродозирование препарата Оземпик. Они убеждены, что средство способно вылечить множество райстройств — от синдрома дефицита внимания до алкогольной зависимости. Неужели он и правда имеет почти магические свойства? В ситуации разобрался 360.ru.
Вопрос в дозировке
Психиатр и нарколог Василий Шуров заявил в беседе с 360.ru, что Оземпик — эндокринологический препарат, который может назначить только эндокринолог. Обычно его выписывают пациентам с сахарным диабетом второго типа в крайней стадии ожирения.
«Просто так, имея нормальный вес, не имея диабета, назначать медицинский препарат с кучей побочного действия [нельзя]. Микродозинг? Как они будут этот шприц дозировать? <… > По каким принципам?» — сказал он.
По его словам, эндокринолог подбирает дозу индивидуально для каждого человека, исходя из показателей его здоровья.
«Можно любую таблетку тогда объявить биохакингом и начинать ее титровать. Единственное, что я думаю, что если это микродозы, какие-то крайне незначительные, то организм никак не отреагирует», — сказал специалист.
Опасность и побочные эффекты
По его словам, ничего полезного от самостоятельного назначения Оземпика не случится. Ситуация больше напоминает новый, бессмысленный тренд, выдуманный людьми в погоне за хайпом. О здоровье здесь речи не идет.
«Конечно, это глупо. Если это терапевтические дозы, это явный вред, потому что у Оземпика огромное количество побочного действия. Он просто останавливает пищеварительную систему, без строгих показаний глупо его применять», — объяснил психиатр.
При этом слишком малые дозы специалист назвал бессмысленной тратой денег. Организм никак не отреагирует, а материальное положение пострадает.
От СДВГ не поможет
Также врач опроверг теорию, что хваленное лекарство способно вылечить СДВГ. Этот диагноз ставят детям примерно в 12 лет, а к 18 у большинства пациентов он проходит. Все назначаемые врачами при болезни препараты влияют на дофамин. Оземпик к таким не относится.
«Он глюкагоноподобный пептид, он действует на другие рецепторы совершенно, никак не связанные с нашим мозгом», — предупредил специалист.
Что касается алкоголизма — вопрос спорный. Действительно, пациенты, принимающие Оземпик, отмечают снижение влечения к алкоголю. Также меньше хочется сладкого и жирного. При этом официальных статей и подтвержденных фактов нет.
Вероятно, спиртное перестает интересовать людей, потому что общее чувство голода снижается, предположил психиатр. Однако это плохой способ для борьбы с алкогольной зависимостью.