«Магический» укол против всех болезней. Биохакеры вцепились в Оземпик из-за TikTok-трендов

Психиатр Шуров: Оземпик не поможет при СДВГ, здоровым людям его принимать опасно

Биохакеры и противники вакцинации стали практиковать микродозирование препарата Оземпик. Они убеждены, что средство способно вылечить множество райстройств — от синдрома дефицита внимания до алкогольной зависимости. Неужели он и правда имеет почти магические свойства? В ситуации разобрался 360.ru.

Вопрос в дозировке

Психиатр и нарколог Василий Шуров заявил в беседе с 360.ru, что Оземпик — эндокринологический препарат, который может назначить только эндокринолог. Обычно его выписывают пациентам с сахарным диабетом второго типа в крайней стадии ожирения.

«Просто так, имея нормальный вес, не имея диабета, назначать медицинский препарат с кучей побочного действия [нельзя]. Микродозинг? Как они будут этот шприц дозировать? <… > По каким принципам?» — сказал он.

По его словам, эндокринолог подбирает дозу индивидуально для каждого человека, исходя из показателей его здоровья.

«Можно любую таблетку тогда объявить биохакингом и начинать ее титровать. Единственное, что я думаю, что если это микродозы, какие-то крайне незначительные, то организм никак не отреагирует», — сказал специалист.