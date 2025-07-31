Продажи «Оземпика» взлетели в России

«Ведомости»: продажи «Оземпика» и его аналогов выросли в России в четыре раза

Аптечные продажи препарата «Оземпик» и его аналогов на основе семаглутида в России в первые шесть месяцев 2025 года составили 12,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.

По информации источника, показатели продаж в первой половине года увеличились в четыре раза в сравнении с аналогичным отрезком 2024-го. Реализация препаратов в натуральном выражении достигла объема 2,2 миллиона упаковок.

Специалисты допустили, что повышенный интерес к семаглутиду связан как с применением для снижения веса, так и с лечением диабета.

Ранее ученые обнаружили, что «Оземпик» повышает риск возникновения передней ишемической оптической нейропатии, которая грозит потерей зрения.

В Британии даже нашли влияние препарата на увеличение полового члена, но подтверждения этому нет.