Лурье рыдала, а Долина торжествовала: когда в России остановят кошмар на рынке вторички

Рынок вторички продолжает лихорадить от «эффекта Долиной». Прецедент, который создало квартирное дело певицы, по оценке риелторов, повлек серьезные риски для покупателей вторичного жилья. На фоне роста случаев, когда пенсионерки пытаются оспаривать сделки по продаже своих квартир, заявляя, что находились под влиянием мошенников, в Госдуме начали выдвигать разные предложения о том, как бороться с «бабушкиными схемами» и защитить добросовестных покупателей. В деталях инициатив разбирался 360.ru.

«Эффект Долиной» на рынке недвижимости В конце марта этого года Хамовнический суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры, принадлежащей артистке. Певица заявила, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как ее ввели в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Лурье настолько расстроило решение инстанции, что она расплакалась. Она вышла из зала суда в слезах и отказалась общаться с журналистами. Этот прецедент, по мнению риэлторов, создал серьезные риски для покупателей вторички — на фоне «эффекта Долиной» россияне столкнулись с «бабушкиными схемами» обмана при покупке квартир.

Фото: РИА «Новости»

Число оспариваемых сделок преувеличили? Несмотря на то что в СМИ и Telegram-каналах практически каждый день появляются новости о новых попытках пенсионерок отобрать жилье, которое они продали, в думском комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству полагают, что доля сделок с недвижимостью, которые впоследствии оспаривают из-за мошенников, преувеличена. Так, по словам зампреда комитета Светланы Разворотневой, рынок действительно пострадал от роста числа сделок с аферистами — теперь покупатели с подозрением относятся ко вторичке. «Там три тысячи сделок, оспариваний — восемь. У нас есть данные из МВД, у нас количество мошенничеств, связанных с квартирами, с недвижимостью, по всей России в этом году не превышает 135 случаев. Поэтому этот вопрос, по поводу чего оспаривается сделка, пока открытый», — объяснила она в беседе с «Говорит Москва».

Фото: Медиасток.рф

Законопроект «Справедливой России» о борьбе с мошенниками В минувшую субботу стало известно, что депутаты фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму проект, направленный на решение проблемы с мошенническими схемами при купле-продаже квартир. «Такие случаи получили свое название „бабушкины схемы“, с таким надо бороться. Законопроект для решения данной проблемы будет внесен на следующей неделе», — сообщили в партии. Проект предлагает ввести период охлаждения при продаже недвижимости. Также предусматривается регистрация сделки продавцом не ранее чем через семь дней после заключения договора.

Фото: Медиасток.рф

Заморозка: плюсы и минусы На самом деле разных идей о борьбе с ростом мошенничества на рынке вторичного жилья достаточно много. Законодатели прорабатывают ряд проектов по защите покупателей от аннулирования сделок из-за вмешательства аферистов. Инициативы предусматривают заморозку средств на спецсчете на месяц, продажу квартир только через банк и обязательное заверение сделки у нотариуса, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в комментари «Газете.Ru». По его словам, заморозка средств может стать настоящим спасением от мошенничества. Эффективность решения заключается в том, что воздействие аферистов не может длиться долго: либо сама жертва, либо ее родственники начинают чувствовать неладное уже спустя неделю. За это время продавец сможет обратиться в правоохранительные органы и аннулировать сделку без потерь для покупателя или выселения, объяснил Аксененко. Но у такой стратегии и недостатки.

Нередко вслед за продажей одного объекта на вырученные деньги человек покупает другое жилье. Многим приходится продавать недвижимость в срочном порядке из-за переезда или необходимости оплаты лечения.

В таких случаях можно предусмотреть особый порядок передачи денег — договоренность изначально должны принять обе стороны. При этом условие подразумевает, что участники сделки не смогут ее обжаловать и берут ответственность за любой исход на себя, подчеркнул Аксененко.

Фото: РИА «Новости»

Обращение депутатов в Верховный суд Сегодня стало известно об обращении в ВС РФ депутатов Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, также разработавших несколько мер по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью. Парламентарии пояснили, что получают много обращений от россиян, чьи права при покупке квартир у пенсионеров были нарушены. По словам граждан, зачастую пожилые люди после завершения сделки обращаются в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными. Одна из причин таких действий — отсутствие намерения продажи жилья при подписании договора.

Фото: Медиасток.рф

На практике суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в возмещении ущерба и взыскании потраченных денег. Как итог: покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него денег. Среди жертв таких схем есть участники СВО, матери-одиночки и другие социально уязвимые категории россиян. На фоне происходящего депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу, отметили авторы обращения. Среди основных мер они выделили следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества;

обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным.

Фото: РИА «Новости»

Судебные дела по мошенническим схемам с куплей-продажей жилья По мнению Аксененко, судебные дела по квартирам, проданным под влиянием злоумышленников, в принципе должны рассматриваться как мошеннические и сводиться к уголовному делу. Он счел нелогичным взваливание на покупателя ответственности за доверчивость продавца и его договоренности с третьими лицами. Такая путаница началась после дела Долиной — Лурье, напомнил специалист. «Было четкое разделение двух разных ситуаций: купля-продажа недвижимости — это сделка между покупателем и продавцом, а какие-то договоренности, которые привели продавца к потере недвижимости, — это разбирательство продавца и мошенника, уголовное дело о мошенничестве», — заключил парламентарий.