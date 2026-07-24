Опрос KP.RU: 63% россиян сообщили, что для них дача — это в первую очередь природа и свежий воздух

В честь Дня дачника сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что для россиян значит дача. Большинство респондентов (63%) сообщили, что для них дача — это в первую очередь природа и свежий воздух. Они любят дачу за возможность сбежать из города и побыть наедине с природой. «Для меня дача — это тишина и спокойствие», — говорит участник опроса.

39% опрошенных отметили, что дача у них ассоциируется с отдыхом: шашлыками, рыбалкой, посиделками у костра и беседами с друзьями и близкими. Респонденты признаются, что едут за город именно ради смены обстановки, чтобы восстановиться телом и душой.

37% россиян сообщили, что дача для них — это огород и возможность вырастить натуральные ягоды, овощи и фрукты.

Еще 20% рассказали, что дача у них — это цветочный сад. Россияне признаются, что чувствуют себя намного лучше, когда могут покопаться в земле и полюбоваться цветущими розами.

Оставшиеся 8% выбрали вариант «другое». Некоторые признались, что дача вызывает у них не самые лучшие ассоциации — это тяжелый труд, большие денежные вложения и иногда ссоры с соседями.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 800 человек.