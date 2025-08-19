Ломка без лайков. Расширят ли «цифровые рехабы» в России

В России в последнее время обсуждают тему создания цифровых рехабов, в которые будут помещать людей, зависимых от социальных сетей и коротких видео. подробности — в материале 360.ru.

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина в беседе с 360.ru заявила, что ничего создавать не обязательно, потому что в стране уже существуют так называемые рехабы, помогающие с зависимостью от интернета.

«Они уже создаются, мы же понимаем, что это такое. Сегодня это, по сути дела, работа всех психотерапевтов и психиатров», — сказала она.

По ее словам, в интернете засиживаться могут не только дети, но и взрослые. Большое количество людей также страдают от игровой зависимости.

«Зачем новое открывать? У нас сегодня есть служба, которая занимается зависимостью. Если есть потребность в этом, сегодня она возникает, наверное таких просто будет больше», — сказала Соломатина.

Кроме того, тема интернета стала очень важной не только для любителей онлайн-площадок, но и для обычных граждан. Например, в некоторых регионах сейчас отключили мобильный интернет. Это стало поводом для сильного стресса у местных жителей.