Ломка без лайков. Расширят ли «цифровые рехабы» в России
Депутат ГД Соломатина: в России есть рехабы, борющиеся с цифровой зависимостью
В России в последнее время обсуждают тему создания цифровых рехабов, в которые будут помещать людей, зависимых от социальных сетей и коротких видео. подробности — в материале 360.ru.
Депутат Госдумы Татьяна Соломатина в беседе с 360.ru заявила, что ничего создавать не обязательно, потому что в стране уже существуют так называемые рехабы, помогающие с зависимостью от интернета.
«Они уже создаются, мы же понимаем, что это такое. Сегодня это, по сути дела, работа всех психотерапевтов и психиатров», — сказала она.
По ее словам, в интернете засиживаться могут не только дети, но и взрослые. Большое количество людей также страдают от игровой зависимости.
«Зачем новое открывать? У нас сегодня есть служба, которая занимается зависимостью. Если есть потребность в этом, сегодня она возникает, наверное таких просто будет больше», — сказала Соломатина.
Кроме того, тема интернета стала очень важной не только для любителей онлайн-площадок, но и для обычных граждан. Например, в некоторых регионах сейчас отключили мобильный интернет. Это стало поводом для сильного стресса у местных жителей.
Мнение психолога
Также свое мнение о цифровых рехабах в беседе с 360.ru высказал психолог, доктор наук по культурологии Андрей Зберовский.
«Цифровые рехабы по факту существуют уже более десятилетия в России и в мире. Обычно они предлагают эту услугу цифрового детокса вместе с алко и нарко детоксом, нутрициологической помощью по коррекции веса (РПП), лечением депрессии», — сказал он.
По его словам, сейчас это элитарная услуга, которая стоит дорого. Ее предоставляют в пансионатах и базах отдыха. При этом не всегда лечение бывает эффективным.
После выхода человек снова погружается в виртуальный режим жизни и проблемы возвращаются, потому что в современном мире интернет стал частью жизни.
«Само по себе лечение связано с обучением цифровому контролю, сдерживанию себя от постоянного интереса к жизни других людей. Но это сложно добиться на практике, если сам человек не будет себя сдерживать в обычной жизни», — объяснил Зберовский.
Он отметил, что сомневается в расширении услуги цифрового рехаба. Для большинства людей она окажется слишком дорогой. Стоимость такая же, как поездка в хороший санаторий. При этом для ОМС процедура будет обременительной.