Доктор Павлова рассказала, что никотиновая зависимость подрывает работоспособность
Врач общей практики Елена Павлова сообщила News.ru, что никотиновая зависимость негативно влияет на продуктивность сотрудников.
По словам специалиста, курение ухудшает когнитивные функции, снижает концентрацию внимания и физическую выносливость. Это происходит из-за негативного воздействия на сосуды головного мозга и всего организма.
Кроме того, врач подчеркнула, что из-за курения нарушается выработка дофамина, что усложняет сохранение мотивации. Курение также повышает тревожность и раздражительность, что дополнительно ухудшает способность к обучению и работоспособность.
Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что курение в неположенном месте в рабочее время может привести к штрафу или увольнению. Если время на перекур не предусмотрено трудовым договором, работодатель вправе не оплачивать его.