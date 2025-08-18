Доктор Павлова рассказала, что никотиновая зависимость подрывает работоспособность

По словам специалиста, курение ухудшает когнитивные функции, снижает концентрацию внимания и физическую выносливость. Это происходит из-за негативного воздействия на сосуды головного мозга и всего организма.

Кроме того, врач подчеркнула, что из-за курения нарушается выработка дофамина, что усложняет сохранение мотивации. Курение также повышает тревожность и раздражительность, что дополнительно ухудшает способность к обучению и работоспособность.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что курение в неположенном месте в рабочее время может привести к штрафу или увольнению. Если время на перекур не предусмотрено трудовым договором, работодатель вправе не оплачивать его.