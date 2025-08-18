Врач Холодов связал агрессию со страхами и равнодушием в детстве

Психиатр и специалист по работе с зависимостями Эдуард Холодов рассказал, какие типы агрессоров существуют. Так, выделяются импульсивные — они действуют под влиянием эмоций, не планируя своих поступков, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, целеустремленные агрессоры используют негативные чувства для достижения своих целей, проявляя холодность и расчетливость. Агрессор-обидчик склонен к агрессии в ответ на восприятие несправедливости.

Как пояснил психиатр, агрессия часто связана с детством, проведенным в условиях равнодушия и страха. Эмоциональный хаос, стресс и внутренние конфликты также способствуют соответствующему поведению.