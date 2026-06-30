Сегодня 01:03 Легкий фан для перезагрузки. В чем смысл йоги с животными и как еще можно снять стресс Психолог Абашин: любой контакт с животными позитивно влияет на состояние людей 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Антистресс-программы и терапия с участием животных набирают популярность. В Московском зоопарке начали проводить необычную йогу в окружении моржей, морских котиков и сивучей. Чем полезно такое времяпрепровождение и как еще эффективно снять стресс — в материале 360.ru.

Корни зоотерапии

Исследования влияния животных на здоровье и психику человека проводятся уже давно. Еще до нашей эры Гиппократ рекомендовал раненым и больным верховую езду как способ восстановления тонуса и укрепления организма. Ученые считают, что животные помогают людям справляться со стрессом. Удалось подтвердить гипотезу о том, что общение с животными положительно влияет на людей с эмоциональными нарушениями, аутизмом, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством.

Фото: РИА «Новости»

В 1796 году в Британии контакт с кроликами и собаками использовали как методику лечения пациентов психиатрической клиники. Термин «пет-терапия» (в России чаще используется «анималотерапия» или «зоотерапия») придумал детский психиатр из США Борис Левинсон в 1969 году. Он заметил, что когда на сеансах с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра, присутствует его собака, они легче идут с ним на контакт. Словом, в терапии, основанной на общении с животными, нет ничего нового. А в последние лет 10–15 в России вошли в моду подобные релакс-услуги для здоровых людей: работают зоокафе, до 2020 года активно действовали тактильные зоопарки (сейчас они запрещены в России).

Йога с животными — реальная польза или просто веселье?

Есть и более оригинальные проекты. С 4 июля до 27 сентября в Московском зоопарке запустят платные часовые занятия йогой под руководством инструктора в присутствии моржей, сивучей и морских котиков. Программа рассчитана на посетителей старше 16 лет. Инвентарь для йоги выдадут на месте. Возникает вопрос: такие программы на самом деле эффективные или в большей степени модны?

«Любое времяпрепровождение с животными позитивно влияет на эмоциональное состояние людей. Но если кошечки-собачки — это очень привычная история, то, оказавшись первый раз в дельфинарии, мы можем не только победить стресс, но и зарядиться бодростью, потому что это что-то новое», — пояснил 360.ru психолог Анатолий Абашин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Он добавил, что психологический эффект во многом зависит от того, заостряем ли мы внимание на происходящем. Что касается конкретно йоги в присутствии животных, большой разницы между собаками и дельфинами нет — и те и другие будут отвлекать. «Мы можем умиляться тому, какой дельфин замечательный, веселый и умный, но мы занимаемся йогой, а это достаточно трудоемкий процесс. Как по мне, это скорее попытка продать старое под новым соусом», — отметил психолог. С ним согласился российский мастер боевых искусств и хатха-йоги Влад Фадеев.

Животные, конечно, не дадут сосредоточиться. Йога — это же концентрация, а ее трудно поймать [в такой обстановке]. Может и аллергия случиться. Думаю, йогой это называть не очень корректно — просто рекреационные упражнения. Но, наверное, сейчас люди лучше воспринимают именно слово «йога», оно более презентабельное. А если рассматривать это как легкий фан, альтернатива для перегруженной психики, — почему бы нет? Влад Фадеев Российский мастер боевых искусств, мастер хатха-йоги, мастер каратэ Киокушин Будокай (пятый дан)

Важно, чтобы на таких занятиях обеспечивалась полная безопасность. Действительно крупное животное вроде морского льва может нанести серьезное увечье — такое случается даже с дрессировщиками. По мнению Фадеева, лучше всего, когда животные рядом, но «за стенкой», как в аквариуме. Наблюдая за ними и слушая плеск воды, можно будет действительно расслабиться. В Московском зоопарке, кстати, все задумано именно так. Абашин же считает, что общение с собаками и ластоногими принципиально различаются. «У людей налажен очень хороший базовый контакт с собаками и лошадями, и то с ними непросто, надо искать подход. И мы знаем, что многие люди боятся собак, а [при контакте] с лошадями часто случаются травмы. А что касается ластоногих, это вообще другой уровень сознания, у них нервная система несколько иначе устроена», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Jaap Arriens/XinHua / www.globallookpress.com

Как еще можно снять стресс

Самый простой способ — уехать или уйти в спокойное место и почитать книгу. При этом важно отключить телефон и не отвечать на деловые звонки в нерабочее время.

Сейчас со всех сторон идет огромный информационный поток: радио, телевидение, интернет, постоянные новости. Из-за такого объема информации мозг перезагружается, мы постоянно находимся в стрессе. Важно уделять время себе, уходить туда, где спокойно, хорошо. Это может быть лес, дельфинарий, что угодно. Человек должен найти место силы, то, от чего он подзаряжается, и регулярно посвящать этому время. Анатолий Абашин Психолог

Эффект также имеют бег и обычная ходьба. Это эволюционно закрепленные двигательные программы, которые хорошо ритмизируют организм и помогают бороться даже с глубокой с депрессией. «Ходьба должна быть интенсивной, то есть шаг нужно делать чуть-чуть шире, чем обычно, и хорошо размахивать руками. Либо это бег, но с предварительной подготовкой — разминкой, — с соответствующей обувью», — рассказал Фадеев.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Есть необычные практики, подходящие не каждому и порой дорогостоящие — например, ретриты. Фадеев привел в качестве примера випассана-ретрит, основанный на буддийской технике медитации. По факту это длящийся несколько дней курс молчания и отстранения от внешнего мира для развития более глубокой осознанности. Впрочем, если человек готов обращаться к подобным практикам или даже задумываться о них, это означает, что стресс не так уж глубок, есть силы и энергия. И их стоит направить в позитивное русло.