21 февраля 2026 20:51 Животные на потеху публике. Почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение? Зоозащитник Еремеева: животных в антикафе держат ради денег и на потеху публике 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Животные

В феврале 2026 года Россельхознадзор выявил сверхурочную работу животных в одном из антикафе — очередная шокирующая история произошла в Ярославле. Владелец заведения грубо нарушил правила содержания питомцев. Это далеко не единственный случай в России. Почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение, которое нужно запретить, — разобрался 360.ru.

Мини-пигов замучили в антикафе в Ярославле Россельхознадзор выявил сверхурочную работу декоративных поросят в антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле. Проверка прошла в феврале этого года после жалобы местной жительницы на условия содержания животных. В заведении на Московском проспекте находились четыре мини-пига, владелец использовал их в культурно-зрелищных целях. Кафе нарушило несколько правил: режим контакта с мини-пигами превышал допустимые нормы — больше трех часов в день и дольше четырех дней подряд;

в помещении не нашлось укрытий для животных, а также зон для их кормления и отдыха;

на свиней не оформили обязательные ветеринарные сопроводительные сертификаты. Владелец антикафе получил предостережение от надзорного ведомства. При этом в заведении заявили, что поросята контактируют с посетителями по своему желанию и у них есть отдельная комната с лежанками. Оказалось же, что животным приходилось спать на полу.

Фото: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa / www.globallookpress.com

Запрет антикафе с экзотическими животными в России В сентябре 2025 года гендиректор Московского зоопарка, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила запретить держать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров. «Распространить действия приложения № 13 постановления 1937 „Перечень животных, допустимых для контакта“, на все типы заведений, а не только на зоопарки, как сейчас. Капибары, еноты, сурикаты, лемуры, носухи и другие подобные виды в этом перечне полностью отсутствуют», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Депутат инициировала кратное увеличение штрафов по статье 8.53 КоАП: для физлиц — от 30 до 150 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до одного миллиона. Юридически антикафе не попадают ни под определение зоопарка, ни под стандарты общепита, объяснил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. «Требуется законодательно утвердить исчерпывающий перечень видов животных, допустимых к содержанию в таких заведениях, исключив диких и экзотических — еноты, совы, лемуры», — уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Как быть с котокафе? Котокафе не касается возможный запрет таких заведений, заявил 360.ru депутат, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Кошки — это домашние животные, но большинство этих заведений абсолютно нормальные. Более того, они полезные», — добавил он. Слово «кафе» в этом случае вовсе лишнее — там не готовят еду, максимум подадут чай с печеньем. «Зачем нужны котокафе? Там, как правило, бездомные кошки, которых таким образом пристраивают. Поэтому они выполняют очень важную функцию — туда люди могут прийти с семьей, например, посмотреть, как их ребенок взаимодействует с котиками, нет ли у него аллергии, адекватно ли он себя с ними ведет», — объяснил парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Котокафе — очень хорошая форма контакта людей и животных.

Но я говорю именно про котокафе, то есть про кошек как животных, приспособленных для таких условий. Ведь условия для кошки в котокафе ничем не отличаются от домашних. Там лежанки, игрушки, домики, в которых она может спрятаться, если не хочет контактировать, потому что кошка забирается и уходит от контакта, если у нее нет желания общаться. А пользы много: тысячи животных пристраиваются через котокафе. Владимир Бурматов депутат

Если выбирать между тем, чтобы животное осталось на улице или в котокафе, то второе — это лучшая судьба для питомца, который может попасть в хорошую семью. «Котокафе — лучшая судьба по сравнению с тем, чтобы мерзнуть в подвале или умереть на теплотрассе. Поэтому котокафе не попадает под действие закона. А вот с мини-пигами уже другая история. Потому что мини-пиг — это декоративное животное. Дома его содержать можно. Но в данном случае Россельхознадзор правильно поступил. Я бы это заведение проверил еще со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры», — добавил парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

У поросят совершенно другие повадки, из таких заведений их следует конфисковать и определить в добрые руки. Таких животных охотно разбирают волонтеры. «Я не очень понимаю, о чем думают те, кто открывает подобные заведения. Зачем? Они этих мини-пигов набрали где? Для чего? Чего они хотят этим добиться? Понятно, когда с кошками идет пристройство приютских животных. Благая инициатива, и хорошо, что люди этим занимаются. Но здесь-то с этими несчастными мини-пигами зачем в такие игры играть?» — заключил Бурматов.

Фото: РИА «Новости»

Почему зоокафе нужно запретить Контактные зоопарки в России запрещены уже несколько лет, но они пытаются существовать, а некоторые делают это довольно открыто, напомнила в беседе с 360.ru зоозащитник Ольга Еремеева. «Когда люди жалуются, и это действительно ненадлежащие условия содержания, будь даже они будто бы надлежащие, это запрещено законодательно. Поэтому ответ здесь единственный: делать этого нельзя», — обратила внимание она.

Фото: РИА «Новости»

Зоозащитница также пояснила, что речь идет не о котокафе, цель которых — найти животным дом. «Мини-пигам дом никто не ищет. Они существуют и приобретены только для того, чтобы повеселить публику. Денежные знаки затмевают усталость. Невозможно осуществлять грамотный контроль над приемом пищи, над должными порциями, над адекватным общением, потому что люди очень любят таскаться с детьми в такие места, где ребеночку обязательно нужно подергать за хвостик свинку. На какую-то претензию человек может сказать (так и говорят отдельные подвиды родителей): „Это же ребенок, он играет, ему нормально“», — сказала Еремеева.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, такая история может квалифицироваться как жестокое обращение с животными, где питомец выступает не как получатель добра: наоборот, над ним издеваются, его истязают, и жизненные ритмы животного никто не учитывает.

На протяжении дней и ночей их просто таскают, тискают, мучают, невозможно отойти и поспать. Животное выставлено на потеху публике, никакого личного времени у него нет. Может быть, оно должно спать 20 часов в сутки, но 20 часов в сутки оно вынуждено сидеть под яркими софитами и терпеть прикосновения людей и вообще всех подряд. Ольга Еремеева зоозащитник

В случаях с зоокафе речь идет о единичных питомцах, их можно пристроить на ферму, в зоопарк или фонд помощи.

Фото: РИА «Новости»

Что делать с изъятыми животными У всех животных, с которыми разрешается контакт, обязательно должна быть возможность уходить, отдыхать в домике. Таких вещей нет в кафе, где эксплуатируют животных, прокомментировал ситуацию 360.ru ветврач, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. «Владельцы обязаны обеспечить животным безопасность. Как обычно, они изымаются и передаются в приюты на ответхранение, владельцы идут в суд. И только через суд их лишают имущества», — считает он.

Фото: РИА «Новости»

Если в районе нет приюта, куда можно пристроить животное, оформляется ответхранение на этого же владельца с определенными вводными: питомцы нигде не демонстрируются, им обеспечивают питание и безопасность.

Это все передается в суд, он изымает животных в пользу государства, и государство решает их судьбу. У нас история была, когда изымали сову и змею от уличных фотографов. Они даже в суд не пришли, даже не стали бороться за своих животных. Никаких документов, ничего не было. <…> Мое отношение отрицательное к таким заведениям. Везде, где присутствует бизнес, происходит эксплуатация животных. Карен Даллакян ветеринарный врач

Речь идет в том числе о цирках. «У нас приют диких животных. Поверьте, 60% диких животных — это бывшие артисты цирка. Это те животные, которые не представляют никакого интереса. Еноты, носухи, эму, обезьяны. Они все работали у циркачей, приносили деньги. Пришел момент, когда животное проявило агрессию, перестало работать, от него отказались. Привезли, сдали в приют, и, поверьте, кто-то живет пять лет, кто-то семь. Ни один дрессировщик не звонил и не интересовался, жив ли его любимчик, который 10 лет его кормил», — рассказал Даллакян.

Фото: РИА «Новости»

Это касается любого бизнеса, где животных эксплуатируют за деньги. «Любовь заканчивается в тот момент, когда они перестают приносить деньги. Если животное перестает приносить деньги, оно превращается в ненужную вещь. Слава богу, сейчас запрещено их усыплять, они обязаны показать, куда их сдали. Приют выдает акт приема-передачи, что они взяли этих животных на содержание», — заключил ветврач.