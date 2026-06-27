Сегодня 23:29 Куст «жирует», а плодов нет? Чем подкормить помидоры и огурцы в июле, чтобы получить достойный урожай Агроном Туманов: недоуход за растением лучше переухода 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Июль — время подкормки огородных культур, в том числе огурцов и помидоров. Каких правил нужно придерживаться, чтобы урожай был вкусным и полезным, — в материале 360.ru.

Как подкармливать растения?

Не слушайте тех, кто советует использовать для подкормки какое-то одно вещество — бор, янтарную кислоту либо удобрение определенной марки. Для растения важны три макроэлемента (азот, фосфор и калий) и несколько десятков микроэлементов, среди которых молибдат магния. Если одного элемента не хватает или каких-то слишком много, вся система рушится, рассказал 360.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

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Лучшее органическое удобрение, которое можно добавить при посадке, — не навоз, не «разрекламированные» картофельные очистки, а компост. В компосте, то есть перегнившей органике, все необходимые растению вещества минерализуются естественным образом и высвобождают нужные элементы. Но одной органики не всегда хватает, кроме того, при ее использовании важно помнить о некоторых нюансах.

Неумелые действия с органикой могут приводить к перенасыщению тем или иным элементом: сложно понять, сколько того или иного вещества содержится, например, в настое птичьего помета или навозе. Содержание того же азота там «гуляет» иногда в десятки раз. Опаснее всего перекормка азотом. Азот при неправильной агротехнике может дать нитраты, которых так все боятся, и растения пойдут в сильный рост в ущерб плодообразованию. Андрей Туманов председатель организации «Садоводы России»

Выручить могут минеральные удобрения. Бояться «химии» не надо: азот, который растение берет из органики, ничем не отличается от того азота, которое оно берет из карбамида, подчеркнул эксперт.

Не стоит подкармливать помидоры и огурцы ради галочки. Это все равно что лечиться, потому что это полезно, не разобравшись, что в организме не так. Важно понять, в чем именно нуждается растение. Признаки голодания по тому или иному элементу легко найти в Сети. Например, при азотном голодании листья приобретают светло-зеленый или желтоватый цвет, при фосфорном краснеют. Если вы неопытный садовод и не хотите вникать в детали, лучше купить жидкое комплексное минеральное удобрение с микроэлементами и использовать его по инструкции.

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«Инструкция написана таким образом, что вы никогда не перекормите растение, дадите ему в среднем столько, сколько надо. Может быть, рекордного урожая вы не возьмете, но главное, не навредите», — отметил Туманов. Можно начать с использования водорастворимых удобрений, которые вносятся при поливе, а уже с опытом, научившись различать, чего не хватает растению, перейти на минудобрения.

Как бороться с вершинной гнилью на помидорах?

При этой болезни начинает загнивать «носик» томата. Особенно ярко это проявляется у удлиненных плодов. Вершинная гниль — физиологическое заболевание, к которому приводит исключительно недостаток кальция. «Никакие скорлупки вам не помогут. И всякие глупости, которыми пестрит интернет. Вам нужно дать растению усваиваемый калий. Самое простое — хелат кальция либо кальциевая селитра. Еще есть хорошее удобрение с кальцием для помидоров — „Борофоска“», — рассказал Андрей Туманов.

Почему огурцы могут горчить?

Горечь говорит о повышенном содержании кукурбитацина. Это органическое вещество образуется под кожицей огурца в стрессовых условиях. Чаще всего это нехватка влаги. Кстати, такие огурцы не ядовиты. Зарубежные ученые даже предположили, что употребление в пищу огурцов с кукурбитацином способно служить профилактикой рака.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Если хотите, чтобы огурцы не были горькими, важно соблюдать агротехнику. Можно обратить внимание на гибриды, которые не так резко отзываются на ее нарушение повышенным содержанием кукурбитацина.

Почему огурцы сбрасывают завязи?

Универсального ответа нет, но чаще всего это означает, что растению чего-то не хватает. «Завязей может быть много, а растениям не хватает элементов питания. Как формировался огурец? Возможно, вы перегрузили его завязями, такое тоже бывает», — отметил собеседник 360.ru. Перекосы в содержании тех или иных веществ можно исправить подкормкой комплексным удобрением, желательно в жидкой форме.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Правда ли, что зеленка — хорошее микроудобрение для огурцов?

В интернете действительно можно найти такую информацию. Но это неправда. Зеленка — раствор бриллиантовой зелени — применяется для других целей, и уж точно не нужно использовать его как средство защиты растений. «Это бред. Кто-то пошутил, и блогеры стали постить это все. Не слушайте людей, которые вам такое советуют», — категорически высказался Туманов.

Что делать, если кусты томатов мощные, но цветут слабо?

Если кусты мощные, а завязей мало, то, скорее всего, растение перекормлено — возможно, азотом. Стоит исключить азотное удобрение и использовать, например, «Борофоску» или осенние комплексные удобрения, где азота мало или нет вовсе. С другой стороны, стоит ориентироваться на тип томата и сроки его созревания. «Может быть, это индетерминантный томат — с неограниченным ростом. Может быть, он позднеспелый. Раннеспелые уже сейчас завязали плоды, а позднеспелые только-только цветут», — пояснил Туманов.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Стоит ли добиваться того, чтобы овощи созревали быстрее?

Не стоит — любые перекосы идут только во вред. Каждый плод зреет в течение определенного времени, и торопить созревание глупо. Хороший урожай получится, если за растением правильно ухаживать. А перекосы могут привести к дуплистости (плод будет пустым внутри), образованию вершинной гнили и к тому, что помидоры просто будут невкусными. «Не надо бегать вокруг растения и разводить излишнюю активность. Стремитесь к гармонии. Переуход гораздо хуже, чем недоуход. Если вы что-то не доделаете, то получите, может, небольшой, но гарантированный урожай. А если перенимать всякий бред из интернета — кто зеленкой полил, кто йодом, — растения от этого просто загибаются», — резюмировал садовод. Лето для дачников — время, когда буквально каждая ошибка может стоить будущего урожая. Одни заливают чеснок водой, принимая болезнь за засуху, другие недооценивают сорняки. О том, как правильно ухаживать картофелем и чесноком — читайте в другой статье 360.ru.