Сегодня 20:43 Главные ошибки дачников летом. Агроном объяснил, почему гибнут томаты и желтеет чеснок Агроном назвал главные ошибки при выращивании картофеля и томатов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Лето для дачников — время, когда буквально каждая ошибка может стоить будущего урожая. Одни заливают чеснок водой, принимая болезнь за засуху, другие пропускают фитофтору на томатах, а третьи недооценивают сорняки. О том, как правильно ухаживать за картофелем, чесноком и томатами, а также какие болезни и вредители представляют наибольшую опасность, 360.ru рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

Почему прополку нельзя проводить без полива По словам специалиста, для разных культур подход к прополке отличается. Если чеснок требует регулярного удаления сорняков, то картофель благодаря постоянному окучиванию обычно не успевает зарастать. «Картофель — это пропашная культура. Минимум три раза за сезон его окучивают, рыхлят почву, поэтому сорняки там развиваться не успевают», — объяснил Воробьев. Чеснок, напротив, нуждается в особенно внимательном уходе. Его корневая система расположена близко к поверхности почвы, поэтому любые сорняки становятся серьезными конкурентами за воду и питательные вещества. Эксперт подчеркнул, что после любой прополки растения необходимо поливать. «Если вы пропалываете любые культуры, после этого обязательно поливаете. Можно совместить, можно разбросать минеральное удобрение, и будет заодно и подкормка. Так что вот такой полезный агроприем. Прополка, подкормка, полив. Вот эти три фактора желательно, чтобы они шли в связке», — отметил агроном.

Фото: РИА «Новости»

Как уменьшить количество сорняков Для томатов специалист рекомендует использовать агроволокно. Черный нетканый материал не пропускает солнечный свет и не дает сорнякам активно развиваться. Альтернативой может стать слой скошенной травы или опавших листьев. При этом полностью избавиться от сорняков невозможно. «Зло нельзя победить. Борьба с ним — это и есть жизнь. То же самое касается сорняков, вредителей и болезней растений», — пошутил эксперт. Какие болезни угрожают чесноку и томатам Одной из самых опасных болезней чеснока Воробьев назвал фузариоз. Его часто путают с недостатком влаги. Сначала у растения начинают желтеть листья, после чего поражаются корни и сама луковица. В результате чеснок легко выдергивается из земли и оказывается покрыт налетом. Для томатов главным врагом остается фитофтороз — заболевание, которое дачники называют «ужасом одной ночи». «Вечером все было нормально, а утром после похолодания и росы человек выходит на участок и видит, что все помидоры почернели», — рассказал специалист. Фитофтора поражает листья, стебли и сами плоды. Потемневшие помидоры становятся непригодными для хранения и употребления в пищу. Чтобы снизить риски, агроном советует заранее обрабатывать посадки фунгицидами и собирать крупные зеленые плоды до наступления периода холодных рос.

Фото: РИА «Новости»

Что угрожает картофелю Картофель также страдает от фитофторы. Болезнь может поражать клубни еще до уборки урожая. Кроме того, серьезную угрозу представляют колорадские жуки и испанские слизни. По словам Воробьева, слизни способны буквально уничтожить куст, оставив от листьев лишь стебли и черешки. Бороться с вредителями можно как специальными препаратами, так и ручным сбором. Чем подкармливать растения летом Схема подкормок для большинства овощных культур остается стандартной. Весной и в начале лета растениям необходим азот, который помогает активно наращивать зеленую массу. В середине сезона лучше использовать комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием. К концу лета на первый план выходят фосфорно-калийные составы, которые помогают плодам быстрее созревать и повышают качество урожая. Опасна ли сорная «американка» Отдельно эксперт прокомментировал распространение сорняка галинсоги, который многие дачники называют «американкой». По словам Воробьева, растение действительно было завезено из Америки, однако считать его самым опасным сорняком не стоит. «Это обычный однолетний сорняк. Он легко выдергивается из земли и не идет ни в какое сравнение с тем же борщевиком», — пояснил специалист. Эксперт добавил, что полностью предотвратить занос семян сорняков на участок невозможно. Их разносят ветер, птицы, вода и даже сами люди вместе с семенами культурных растений. Поэтому главным оружием дачника по-прежнему остаются регулярный уход за грядками, своевременная прополка и внимательное наблюдение за состоянием растений.