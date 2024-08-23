Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Сегодня, 23 августа, важнейший день в истории России, Русской цивилизации и всего человечества в целом. Произнося эти слова, я не боюсь, что меня обвинят в излишнем пафосе. Так может сделать лишь тот, кто-либо не имеет либо сердца, либо мозгов. Почему? Объясняю.

Двадцать третье августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Это произошло в 1943 году. Тут правильно задать следующий вопрос: так что произошло тогда? Красная армия — наши деды и прадеды — завершили перелом в битве Света и Тьмы, Добра со Злом. Наши предки совершили, казалось бы, невозможное: окончательно и бесповоротно прогнали армию совершенных убийц и людоедов с нашей земли. И дали всему миру шанс. То, что было начато в Сталинграде, закончилось в Курске. Я всякий раз вспоминаю слова Василия Гроссмана, которые начертаны на Мамаевом Кургане: «Люди ли шли в атаку? Смертны ли они?» Это Гроссман писал о наших советских солдатах. Потому что, казалось, нацистская армия почти не имела слабых мест. Тем не менее удалось перевернуть ход войны — одержать победу в Сталинграде. Затем уже и в Курской битве.

Фото: В битве под Курском К. К. Рокоссовский командовал войсками Центрального фронта. Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Это потом к нам примкнут так называемые союзники. Когда почувствовали, что русские не только не падут, но и будут двигаться дальше — на Берлин, чтобы вознести Красное Знамя над Рейхстагом. Вот тогда и в Вашингтоне, и в Лондоне сообразили: лучше быть на стороне победителей. Да, после Курской битвы будет еще два годы войны. Чудовищной, ненасытной. Погибнут миллионы. Однако враг был разбит тогда 23 августа 1943 года на Восточном фронте и отброшен к себе в преисподнюю. Дальше — прошу вдуматься в написанное — было уже наше, и только наше, наступление. Наши деды и прадеды шли в бой, гнали паршивого фрица до самого Берлина. И наша земля задышала.

Я не военный историк и не военный эксперт. Вероятно, у Курской битвы есть вполне себе военное объяснение. Об этом, в конце концов, написаны сотни книг. Но я хочу заявить и подчеркнуть: эта победа стала следствием концентрации всей страны. В ней поучаствовал каждый гражданин СССР: работники заводов, вкалывавшие по 24 часа в сутки; учителя и воспитателя, заложившие людям ключевые основы; военачальники, проявившие тактическую и стратегическую гениальность; солдаты, совершившая подвиг буднично и решительно и многие, многие другие.

Еще раз подчеркну: победа в Курской битве — результат усилий всей страны, того, что народ и государство сосредоточились. Вставай, страна, огромная! И страна откликнулась, встала и держала победный строй.

Фото: Награждение военнослужащих в одной из частей РККА, отличившихся во время боев на Курской дуге. Лейтенанты-артиллеристы Красной армии рассматривают награды друг друга после награждения. У лейтенанта справа — нашивка истребительно-противотанковой артиллерии / РИА «Новости»

Курская битва для нацистов была крайне важна. Гитлер хотел взять реванш за поражение в Сталинграде. Тогда, в 1943-м, еще ничего не было решено. К Курску подтягивали огромные ресурсы. В частности, использовали новые танки «Тигр» и «Пантера» (немцы специально ждали, когда немецкая промышленность выдаст их в должном объеме). Позднее их совершенно героически и гениально станут бить наши саперы, штурмовая авиация и гаубичная артиллерия.

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Эта наступательная операция получила название «Цитадель». Как минимум Гитлер хотел взять занять удобные позиции перед возможными переговорами. Поэтому удар планировался максимально мощный. Масштаб сражения действительно был колоссален: сошлись четыре миллиона советских и немецких солдат, а также более шести тысяч бронетехники. Это была не битва даже, а последнее апокалиптическое побоище. Немцы перли отчаянно. Понимали, что почти все решится под Курском.

Фото: Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция. Прорыв обороны фашистов в районе сел Казачья Лисица и Ивановская Лисица. Седьмого августа 1943 года село Казачья Лисица с боями было освобождено от немецко-фашистских оккупантов. / РИА «Новости»

Однако 12 июля 1943 года наступил перелом в битве. Спустя три дня, 15-го числа, советские воины взяли инициативу после того, как к Орловской наступательной операции подключились войска Центрального фронта. Красная армия выстояла, хотя удар, казалось, был сокрушительным, и погнала нацистов прочь. До самого Берлина. И мир узнал Кожедуба, и мир узрел героизм и гениальность танкистов, уничтоживших врага под Прохоровкой. Так кто здесь сверхлюди на самом деле, а? Такой вопрос задали миру вопрос наши воины. Вот только, в отличие от нацистов, они не рисовались, а просто были лучшими на земле.

Фото: Командиры орудий мотострелковых войск (слева направо): старшие сержанты Рябилов, Пуштовалов и Чусов / РИА «Новости»

Да, еще многое предстояло сделать. Ведь немецкая армия по-прежнему была лучше оснащена технически, еще имела массу преимуществ. Но для Москвы стало ясно: этих «сверхлюдей» можно и нужно побеждать. Прежде всего благодаря тактической мудрости, благодаря таланту и мужеству советских людей.

Фото: Гвардейцы-бронебойщики отражают танковую атаку врага / РИА «Новости»

В Курской битве переломился не только ход войны, но сдвинулись тектонические плиты истории — и, я бы так сказал, энергетические плиты. Гигантский древний маятник истории качнулся в другую сторону. За это в Курской битве было отдано 863 000 жизней граждан СССР. Но погибли лишь их тела, души снискали бессмертие. И они те, кому мы обязаны, без преувеличения, всем.