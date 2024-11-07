Сегодня 17:46 Крупнейший производитель индейки сократил поставки. России угрожает дефицит? Ретейл-эксперт Карпов объяснил, почему в России не будет дефицита индейки 0 0 0 Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de / Global Look Press Общество

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Группа компаний «Дамате» предупредила магазины о сокращении объемов производства и поставок индейки с середины октября до 10 января 2025 года. Речь идет в том числе о бренде «Индилайт». Значит ли это, что в России грядет дефицит мяса индейки и что будет с ценами на птицу в Новый год, выяснил 360.ru.

Что произошло с брендом «Индилайт» Причиной сокращения производства и последующего снижения поставок стала поломка системы обеспечения микроклимата на площадках откорма индюшек. Повреждение зафиксировали на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. В письме производителя «Ведомостям» речь идет о том, что дефицита мяса индейки в России не будет. Однако СМИ сразу забили тревогу. Отметим, что группа компаний «Дамате», помимо поставок на отечественный рынок, отгружает китайцам примерно 23% своей продукции. Это продолжается с 2019 года. Например, в начале октября корпорация отгрузила восемь тысяч тонн индейки в КНР. За счет экспорта Россия вышла на первое место в Китае по поставкам индейки — почти 60% от общего производства направляют в эту страну.

Интересно «Дамате» принадлежит Науму Бабаеву и выпускает продукцию под марками «Индилайт», «Озерка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!». Предприятия расположены в Ростовской, Пензенской, Тюменской областях, на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Петербурге. «Дамате» принадлежит Науму Бабаеву и выпускает продукцию под марками «Индилайт», «Озерка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!». Предприятия расположены в Ростовской, Пензенской, Тюменской областях, на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Петербурге.

В ГК «Дамате» 360.ru не стали подтверждать, опровергать или как-то комментировать слухи о возможном дефиците индейки в ближайшее время. «Не комментируем. Сообщим, если ситуация поменяется», — заявили представители «Дамате» в ответе на запрос редакции.

Фото: Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

Что говорят о возможном дефиците индейки в Минсельхозе В министерстве сельского хозяйства рассказали, что дефицита мяса индейки в стране не предвидится. Более того, по итогам года рост производства этой птицы составит 3%. Национальная ассоциация производителей индейки тоже ожидает увеличения производства по итогам 2024 года — до 435 тысяч тонн. Для производителей действуют меры господдержки.

Грозит ли России дефицит индейки — мнение экспертов В России потребность в мясе, в том числе птицы, существует. Объемы его производства большие, мы сами себя обеспечиваем, рассказал 360.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. «В то же время нам эту продукцию поставляют из Белоруссии, Великобритании. Был заметный рост цен на мясо птицы в 2023 году, что говорит о небольшом дефиците в России. Но я думаю, что под Новый год на рынке не будет дефицита индейки», — заверил собеседник 360.ru.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

По мнению эксперта в фермерском хозяйстве, владелицы магазина «Борька и Зорька» Лидии Литвиновой, в стране периодически чего-то не хватает. «Это какая-то закономерность: то у нас куриных яиц нет, теперь индейки. Что касается курицы — на нашем предприятии все в порядке с объемами. Друзья-фермеры тоже пока не сталкивались с проблемами. Как цыплята выводились, так они и выводятся. Мы их выращиваем и продаем», — рассказала Литвинова. Сейчас подходящий момент для выстраивания фермерского бизнеса, добавила предпринимательница. Покупатели начнут идти за качественным и отборным мясом.

Фото: Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

«Раньше была проблема с перенасыщением рынка, а сейчас, если будет дефицит птицы, все обратятся к ним за полезным мясом. Хорошее питание сильно отличается от заводской продукции. Оно без гормонов роста, антибиотиков», — напомнила Литвинова. Что будет с ценами на индейку в предновогодний период? Карпов считает, что перед Новым годом неизбежен рост цен на все продукты, в том числе на индейку. Это отразится на покупательной способности населения. «Абсолютно точно не будет того сумасшедшего спроса, который случился в прошлом году на куриные яйца, например. В целом с предложением товара сейчас проблем нет, дефицита не наблюдается», — подчеркнул эксперт.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

Если в России будет дефицит, то импорт все решит? Отечественные производители мяса птицы нисколько не проигрывают в качестве иностранным, добавила Лидия Литвинова. «Три-четыре года назад мы проигрывали зарубежным производителям в технологиях и по вкусовым качествам продукта. Сейчас корм изменился. Российские производители сделали огромный рывок. Мы выращиваем такую же птицу, как и конкуренты, но без химии, антибиотиков и гормонов роста», — уточнила она. Поэтому импортом не стоит решать проблемы: наоборот, необходимо вытеснять конкурентов. «Это не должно касаться дружеских, братских нам народов. Там есть весьма достойные и качественные товары», — подытожила эксперт.