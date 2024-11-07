Крупнейший производитель ограничил отгрузку индейки в российские магазины

Группа компаний «Дамате», являющаяся крупнейшим производителем индейки в России, предупредила торговые сети о сокращении объемов производства и поставок птицы на период с середины октября до 10 января 2025 года. Письмо компании оказалось в распоряжении «Ведомостей» .

«В результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области компания была вынуждена экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку», — пояснили в письме.

В компании уточнили, что с 11 сентября вывели из эксплуатации площадку откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. Она является заключительным звеном производственного процесса. Первые два — инкубация и подращивание птицы.

При этом эксперты считают, что в России не будет дефицита птицы, отечественные производители смогут покрыть потребности россиян.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал сообщения о дефиците сливочного масла в России, отметив, что на этот продукт не будет ажиотажного спроса, а при необходимости его легко можно импортировать из других стран.