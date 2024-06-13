«Крайняя мера». Россиянам рассказали, как возместить квартирный ущерб из-за потопа
Ипотечный брокер Ракута: для суда с застройщиком жильцам надо сделать экспертизу
Владельцы затопленных квартир и домов могут потребовать возместить нанесенный ущерб. Подробно о том, как действовать жильцам в случае потопов, 360.ru рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Оценка ущерба
Он объяснил, что для обращения в управляющую компанию или к застройщику необходимо установить причины случившегося и оценить нанесенный ущерб.
«Если мы понимаем, что это особенность дома, и жилищные общие домовые коммуникации не справились с потоком воды, здесь, конечно вопрос в первую очередь к застройщику и управляющей компании», — отметил специалист.
Он напомнил, что в случае с новостройками существует пятилетний гарантийный срок, когда застройщик несет ответственность за жилье. Он по закону обязан обслуживать все общие коммуникации, подтвердил Ракута.
Эксперт добавил, что жильцам в любом случае придется предоставить доказательства того, что они понесли ущерб.
«Чтобы доказать вину застройщика или управляющей компании, нужно вызывать независимую оценку. Есть оценивающие компании, которые непосредственно специализируются на этом», — указал он.
Ипотечный брокер объяснил, что оплачиваются эти услуги из кармана владельцев квартиры, но деньги можно будет вернуть с помощью суда. Стоимость экспертизы составляет порядка 10 тысяч рублей, сообщил он.
«Второе — нужно вызвать из управляющей компании ответственное лицо, которое зафиксирует подобные проблемы в квартиры. Например, если вода перелилась, это нужно обязательно зафиксировать по акту», — продолжил Ракута.
По его словам, после экспертизы и сбора всех необходимых документов жильцы уже могут обратиться с претензией в управляющую компанию. Если от потопа пострадали сразу несколько квартир, владельцам имеет смысл составить коллективное обращение, подчеркнул он.
«Попробовать заставить застройщика восстановить, компенсировать в зависимости от того, что хочет каждый заявитель», — указал эксперт.
С ремонтом стоит подождать
Существует и вероятность того, что застройщик предусмотрел возможность стихийных бедствий и включил этот пункт в договор, чтобы снять с себя вину.
«Здесь, возможно, нужно будет идти, если ущерб достаточно серьезный, обращаться в суд. Но это крайняя мера», — заключил ипотечный брокер.
Ракута напомнил, что доказательством в суде будут являться видеозаписи и фото с ущербом. Их можно приобщить к заявлению помимо оценочного альбома. Эксперт также предостерег жильцов от ремонта до получения компенсаций.
«Если мы идем в суд, то здесь не стоит делать ремонт, потому что возможны у нас какие-то изменения процессуальные. <…> Здесь имеет смысл подождать», — предупредил он.
Специалист уточнил, что можно сделать ремонт и собрать весь официальный пакет документов о его проведении, но это усложнит процедуру.
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