«Крайняя мера». Россиянам рассказали, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

Ипотечный брокер Ракута: для суда с застройщиком жильцам надо сделать экспертизу

Владельцы затопленных квартир и домов могут потребовать возместить нанесенный ущерб. Подробно о том, как действовать жильцам в случае потопов, 360.ru рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Оценка ущерба

Он объяснил, что для обращения в управляющую компанию или к застройщику необходимо установить причины случившегося и оценить нанесенный ущерб.

«Если мы понимаем, что это особенность дома, и жилищные общие домовые коммуникации не справились с потоком воды, здесь, конечно вопрос в первую очередь к застройщику и управляющей компании», — отметил специалист.

Он напомнил, что в случае с новостройками существует пятилетний гарантийный срок, когда застройщик несет ответственность за жилье. Он по закону обязан обслуживать все общие коммуникации, подтвердил Ракута.

Эксперт добавил, что жильцам в любом случае придется предоставить доказательства того, что они понесли ущерб.

«Чтобы доказать вину застройщика или управляющей компании, нужно вызывать независимую оценку. Есть оценивающие компании, которые непосредственно специализируются на этом», — указал он.

Ипотечный брокер объяснил, что оплачиваются эти услуги из кармана владельцев квартиры, но деньги можно будет вернуть с помощью суда. Стоимость экспертизы составляет порядка 10 тысяч рублей, сообщил он.

«Второе — нужно вызвать из управляющей компании ответственное лицо, которое зафиксирует подобные проблемы в квартиры. Например, если вода перелилась, это нужно обязательно зафиксировать по акту», — продолжил Ракута.

По его словам, после экспертизы и сбора всех необходимых документов жильцы уже могут обратиться с претензией в управляющую компанию. Если от потопа пострадали сразу несколько квартир, владельцам имеет смысл составить коллективное обращение, подчеркнул он.

«Попробовать заставить застройщика восстановить, компенсировать в зависимости от того, что хочет каждый заявитель», — указал эксперт.