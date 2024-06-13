Потоки воды обрушились на подземный паркинг московского ЖК

Видео 360.ru: подземную парковку ЖК «Дмитровский парк» затопило после ливня

Подземная парковка в жилом комплексе «Дмитровский парк» на севере Москвы «уходит под воду» из-за сильных дождей. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что владельцы машин самостоятельно пытаются эвакуировать свой транспорт с затопленного паркинга. По данным источника 360.ru, поток воды такой сильный, что управляющая компания даже не пытается откачать воду.

«Это бесполезно из-за объема воды», — отметил собеседник издания.

Жильцы соорудили перед шлагбаумом специальное заграждение из мешков с песком, но вода переливается даже через него и продолжает заливать парковку. Автомобили на стоянке находятся по колеса в воде.

На столицу обрушились ливни, грозы и шквалистый ветер. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, сильные осадки ожидаются в Москве вплоть до выходных. С 14 июня «дождливый марафон» прекратится, восстановится теплая погода, спрогнозировал синоптик.

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