Вода залила этажи торгового центра «Зигзаг» в Москве

Потоки воды хлынули в здание торгового центра «Зигзаг» на севере Москвы. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

Сотрудники ТЦ на Лобнинской улице принялись собирать воду с пола при помощи совков и ведер. Несмотря на это, в магазины по-прежнему приходят посетители.

Ранее в Москве из-за обрушившихся ливней наполовину затопило автобус. Он попал в «реку», образовавшуюся на дороге в ЖК «Дмитровский парк». Специалисты вытащили его с помощью техники. По словам очевидцев, все пассажиры успели выйти до того, как транспортное средство ушло в «заплыв».