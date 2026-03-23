В российских поездах стали продавать товары для домашних животных

В каталоге «Товары в дорогу» появились предложения для пассажиров, едущих в поездах с домашними животными. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Чтобы дорога для домашнего любимца стала еще комфортнее, во всех поездах ФПК теперь доступны мягкий плед из микрофибры, а также лакомства для собак и кошек», — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажиры могут приобрести переноски, игрушки, поводок со шлейкой и другие необходимые предметы.

Ранее компания опубликовала расписание туристического поезда «Байкальская сказка», который отправится из Москвы в Иркутскую область 24 июля и по пути пройдет Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. В составе поезда будут комфортабельные СВ и купейные вагоны, а также вагон-душевая и даже вагон-спа с инфракрасной сауной.