Потерявшаяся в США кошка через год вернулась в семью

Зоозащитники в США благодаря чипу отыскали хозяев кошки, которую считали бездомной. Она потерялась во время урагана «Хелен» более года назад, сообщил ABC News .

Кошку привезли в приют в Ньюленде, штат Северная Каролина. Она оказалась чипированной. Просканировав метку, зоозащитники связались с хозяевами и вернули ее домой.

«Сегодня, после всего этого времени, она наконец-то вернулась туда, где ей место — воссоединилась со своей семьей», — заявила пресс-служба Общества защиты животных Эйвери.

Владельцы рассказали, что звали ее Габби. Кошка пропала, когда в штате в 2024 году бушевал ураган «Хелен». Она провела вне дома 443 дня.

Ураган «Хелен» прошел по побережью Биг-Бенд во Флориде, затем обрушился на штат Джорджия, Теннесси и Северная Каролина. Погибли, по меньшей мере, 116 человек. Среди пострадавших — семья беженцев с Украины.