07 июля 2026 03:04 Кошачьи успокоительные стали популярнее в России. Почему животные стрессуют все чаще? Ветврач Шеляков: кошки перенимают у людей стрессы и даже болезни 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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За три года в России на 120% вырос объем продаж успокоительных для кошек. По оценкам ветеринаров, около 15% обращений в ветклиники связаны со стрессовыми расстройствами у питомцев. Почему кошки стали тревожнее и что с этим делать — в материале 360.ru.

Животные — эмпаты

Ни у кого не возникнет вопроса, почему в последние годы все больше стрессуют люди. Для большинства очевидно: ускоряется ритм жизни, накаляется ситуация в мире. Информационные перегрузки, переутомление, тревога — а часто к этому прибавляются и личные проблемы. Все это, увы, приводит к росту популярности антидепрессантов. Но удивляет, что более нервными стали и животные. Это проявляется даже на физическом уровне: у кошек чаще диагностируют связанные со стрессом заболевания, которые раньше встречались редко — например, идиопатический цистит. Кошка начинает мочиться кровью, и классическое лечение цистита ни к чему не приводит — нужно именно убрать стресс, рассказал 360.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Казалось бы, образ жизни домашних кошек не слишком меняется с годами: большинство проводят весь день в четырех стенах, в тепличных условиях, и заняты плюс-минус тем же, чем занимались их предки. Из-за чего же случаются стрессы? Дело в том, что животные перенимают состояние хозяев.

Животные — эмпаты, они берут все от нас. По уровню развития мы обычно приравниваем их к трехлетним детям — для ребенка это, может быть, и несознательный возраст, но весь спектр эмоций он уже ощущает и сильно привязан к маме. Мама заплакала, неважно почему, — ребенок заплакал. И такая же сильная взаимосвязь — между животными и людьми. Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории

Для животных в плане условий ничего не изменилось, зато люди стали эмоциональнее, часто раздражительнее. Человеческая психика не успевает за развитием технологий — уже одно это способно вызвать психоэмоциональный срыв, на который и реагируют животные. Они могут перенимать у хозяев даже физические недуги, подчеркнул собеседник 360.ru. Механизм, по которому это происходит, пока не изучен, так же как сложно объяснить, почему животное может вдруг забеспокоиться, когда становится плохо его хозяину, находящемуся в этот момент за много километров от него. Но факт остается фактом.

Здоровье не в таблетках

На психику животных — опять же как и людей — могут также воздействовать «искусственные» звуки, которыми полна современная жизнь: сигналы телефона, звонки домофона, звуки сигнализации. Даже рядовой поход к ветеринару может разнервировать кошку. Эти животные по природе своей не любят покидать насиженные места, а если речь идет о поездке на неприятную или болезненную процедуру, стресс усугубляется.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ветеринар посоветовал при прочих равных вызывать специалиста домой, однако добавил, что во многих ситуациях и лечение, и диагностика будут качественнее в клинике. Дома можно провести косметические процедуры (подстричь когти, почистить уши) и внешний осмотр, но если питомец болен, придется, конечно, везти его к врачу. Как и любые таблетки, успокоительные могут служить помощью, но не панацеей, — хотя бы потому, что организм рано или поздно сформирует устойчивость к любому часто принимаемому препарату. «Здоровье питомцев не в таблетках, не в современных технологиях, оно идет от нас самих. Заряжайте радостью, любовью, спокойствием и себя, и ваших питомцев, и вы будете здоровы», — резюмировал Шеляков.