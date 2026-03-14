Лечению антидепрессантами предложили альтернативу

Антидепрессанты в России побили рекорд продаж, часто их назначают безосновательно. В таких случаях следует поработать над собой, а не искать легких путей, сообщил радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко.

«Я не против антидепрессантов, но я против того, чтобы их назначали поголовно. Есть люди, которым он действительно показан, которым нужно его принимать, но не в том ключе, в котором сейчас они назначаются», — заявил он.

Доктор предостерег от того, чтобы путать временные перепады настроения с клинической депрессией. Первые не потребуют медикаментозного лечения, достаточно рефлексии и осознанности. Кузьменко посоветовал не искать легких путей, а заняться собой, пересмотреть жизнь, ведь рано или поздно придется этим заняться.

Ранее в Москве школьница чуть не умерла от аллергии на антидепрессанты. Препараты вызвали конъюнктивит, стоматит и высокую температуру.